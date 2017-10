Investícia v Detve má nečakanú prekážku

Investícia, o ktorej sa už hovorilo ako o hotovej veci a ktorá by mala priniesť do Detvy viac ako päťsto pracovných miest, je v ohrození. Oddialilo ju utorkové rozhodnutie poslancov mestského zastupiteľstva v Detve, ktorí zatiaľ neodsúhlasili predaj pozemkov pre belgickú spoločnosť PUNCH, ktorá sa zaoberá výrobou komponentov pre automobilový priemysel. Tú ale tlačí čas a chce, aby sa predaj realizoval do mesiaca, inak nevylučuje odchod z Detvy. Primátor mesta Ján Šufliarský však verí, že sa tak nestane.

Problém s príchodom belgického investora do Detvy nespôsobila cena pozemkov, ale požiadavka poslancov, ktorú investor nečakal. Je ňou predloženie zámeru na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA. Investora táto požiadavka podľa vyjadrenia pre denník Pravda prekvapila. Podľa stanoviska, ktoré nám poskytol, ju považuje za atypickú, pretože posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA už pre toto územie bolo robené pri zmene územného plánu na priemyselný park. A výsledok bol priaznivý pre potenciálnu priemyselnú zástavbu, takže takmer s určitosťou to bude tak aj teraz.

Poslanci však zámer belgickej spoločnosti schválili a odporučili primátorovi mesta Jánovi Šufliarskemu, aby pokračoval v rokovaniach s investorom o realizovaní investičného zámeru v priemyselnom parku. S tým, že majetkové požiadavky investora budú riešiť až po predložení spomínaného zámeru na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA.

Pozemky, na ktorých chce investor z Belgicka postaviť novú fabriku. Autor: Zuzana Juhaniaková

Spoločnosti PUNCH z Belgicka požiadavka poslancov z časového hľadiska spôsobila komplikácie, pretože celé schvaľovacie konanie sa predĺži. Pritom v budúcom roku plánuje začať s výstavbou fabriky. Podľa stanoviska firmy si na predaj či nepredaj pozemkov v Detve počkajú do 15. novembra tohto roku. Ak by sa to malo aj ďalej naťahovať, nevylučujú odchod do inej lokality. Šufliarský verí, že sa problém podarí čo najskôr vyriešiť. „Spoločnosť PUNCH chce kúpiť pozemky o rozlohe vyše 100-tisíc metrov štvorcových v našom priemyselnom parku. Chce tam postaviť dve haly, administratívnu budovu so zázemím pre zamestnancov, tiež parkoviská pre automobily, no aj bicykle. Stavbu fabriky plánujú začať v budúcom roku a jej prvú etapu dokončiť v roku 2019, kedy by mali aj spustiť výrobu. Tú by chceli ďalej rozširovať do roku 2023,“ zdôraznil primátor Detvy.

Súčasťou investície má byť aj vývoj

Belgický investor chce časť priestorov na pozemkoch, ktoré chce kúpiť, prenajať nemeckej spoločnosti ZF, ktorá je jedným z najväčších svetových subdodávateľov pre automobilový priemysel. Spolu by v areáli malo nájsť prácu vyše päťsto ľudí z Detvy a okolia. Šufliarský podotýka, že čo sa výroby týka ide o ľahký, nie ťažký priemysel.

„Obaja investori na rozsiahlej prezentácii, ktorá sa konala tento utorok, potvrdili, že výroba, ktorú plánujú spustiť, je ekologicky čistá a nebude mať negatívne dosahy na životné prostredie,“ zdôraznil Šufliarský.

Súčasťou investície má byť aj priemyselný vývoj nových produktov a výrobných nástrojov, kde nájde uplatnenie tridsať konštruktérov s vysokoškolským technickým vzdelaním. Pracovisko bude vybavené najmodernejšími CAD systémami na tvorbu 3D modelov, simuláciu produktov a výrobných postupov.

Pre spoločnosť PUNCH by nešlo o prvú investíciu na Slovensku, takže k nám neprichádza ako niekto neznámy. Svoje zámery realizovala aj v Námestove a Trnave a jej nemecký partner pre investíciu v Detve má závody v Leviciach a Trnave.

PUNCH sľubuje pre región nadpriemerné platy

Táto investícia by mala mať pre Detvu a okolie význam aj z pohľadu znižovania nezamestnanosti. Na Slovensku je priemerná nezamestnanosť vo výške 6,54 percenta, v samotnej Detve je miera evidovanej nezamestnanosti 8,18 percenta. Šufliarský pripomína, že nový investor sľubuje pre svojich zamestnancov aj mzdu, ktorá bude podobná, ako sú platové podmienky v iných závodoch v oblasti automobilového priemyslu, teda nadpriemerná pre región Detvy.

„Mnoho ľudí od nás musí za prácou odchádzať, často aj na dlhšie obdobie, čo má dosahy na rodiny. Sme radi, že sa objavil investor, ktorý prinesie prácu do nášho regiónu. V Detve by bol investor z Belgicka spolu so spoločnosťou z Nemecka druhým najväčším zamestnávateľom. Najväčším je PPS Group, kde pracuje okolo tisíc ľudí,“ dodal primátor Detvy.

Príchod nového zamestnávateľa potrebuje región aj podľa miestnych obyvateľov. Detvan Juraj Kulich (52) hovorí, že mnoho ľudí trpí núdzou a márne hľadá prácu. „Ja som už síce invalid, no mojej priateľke čoskoro skončí materská a nevie, či sa jej podarí nájsť prácu. Takýchto ľudí je tu dosť,“ zdôraznil.

Spoločnosť PUNCH je vo svete považovaná za lídra vo výrobe automatických prevodoviek a disponuje nielen výrobnými, ale aj inžinierskymi a dizajnérskymi prevádzkami.