Autá bez šoféra dostali v New Yorku zelenú

Do ulíc Manhattanu v New Yorku majú už budúci rok vyraziť autonómne autá bez šoféra. Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK

S testovaním tzv. autonómnych áut čoskoro začne aj najväčšia americká automobilka General Motors, a to priamo na Manhattane v New Yorku. Na technológiách „samoriadiacich“ áut už pracujú aj mnohé ďalšie spoločnosti ako napríklad Audi, Bosch, Honda, Mercedes, Tesla, Toyota alebo Volkswagen.

Zámer vyraziť do ulíc New Yorku oznámila skupina Cruise Automation, ktorá je dcérskou spoločnosťou automobilky General Motors pre vývoj novej technológie. Testovaniu áut bez šoféra v New Yorku donedávna bránilo nariadenie, ktoré vyžadovalo, aby mali šoféri stále jednu ruku na volante.

V máji však guvernér štátu New York Andrew Cuomo oznámil, že podporí ročný pilotný program umožňujúci testy plne automatizovaných vozidiel na verejných komunikáciách. Cruise Automation následne požiadala o povolenie, pričom podľa hovorkyne guvernéra je spoločnosť na dobrej ceste k naplneniu požiadaviek.

Firma ohlásila, že upravené vozidlá modelu Chevrolet Bolt bude testovať na Manhattane na území s rozlohou päť štvorcových míľ (13 štvorcových kilometrov), a to už „začiatkom roka 2018“. Podľa CNN politici v celých Spojených štátoch pripravujú zázemie pre uvedenie technológie samoriadiacich áut s vidinou väčšej bezpečnosti cestnej premávky.

Príčinou autonehôd bývajú takmer výhradne ľudské pochybenia. V USA vlani na cestách zomrelo vyše 37-tisíc ľudí. Na Slovensku minulý rok zahynulo v cestnej premávke 242 ľudí. Najčastejšou príčinou tragických nehôd bolo porušenie povinností vodiča, nedovolená rýchlosť jazdy, často v kombinácii s alkoholom, nesprávny spôsob jazdy či predbiehanie.

Nie všetci plán Cruise Automation nasadiť autá bez šoféra do bežnej prevádzky New Yorku privítali s nadšením. „Mesto nebolo o tomto zámere dostatočne informované a s nami ho nikto nekonzultoval,“ uviedol denníku The New York Times hovorca newyorského starostu Billa de Blasia. Úrad guvernéra štátu New York však tvrdí, že s mestom o téme rokoval od augusta.