ČESMAD žiada samostatnú európsku smernicu pre cestnú dopravu

Medzinárodná cestná doprava by podľa združenia mala byť z uvedenej smernice vylúčená, prípadne pre cestnú dopravu by mala vzniknúť samostatná smernica.

Prezident ČESMAD-u Pavol Jančovič si myslí, že viaceré navrhované opatrenia v európskej smernici sú nezmyselné a nerealizovateľné. „Náš cieľ je vytvoriť špeciálnu smernicu pre cestnú dopravu. Naši zahraniční kolegovia sú oveľa radikálnejší a trvajú na tom, a bodaj by sa nám to podarilo, aby cestná doprava bola absolútne vyňatá zo smernice pre vysielanie pracovníkov,“ povedal Jančovič v piatok na tlačovej besede.

Za nezmyselný označil napríklad návrh, aby vodiči strávili odpočinok 45 hodín mimo vozidla v zahraničí. Napríklad vodič kamiónu naloženého televízormi má povinnosť od poisťovne neopúšťať kamión, stáť len na vopred určených parkoviskách. „Neviem si predstaviť, že by sme mali vodiča odtiaľ zobrať, ísť ho niekam uložiť, kde si má odpočinúť. Alebo má ísť spať do stanu vedľa parkoviska? Nie je to v tomto smere jasné,“ uviedol Jančovič.

Ako ďalší príklad spomenul 24-mesačný limit na to, že vysielaný pracovník musí skončiť, alebo sa prihlásiť. „Chápem robotníka na stavbe atómovej elektrárne, ktorá možno trvá päť alebo desať rokov, že je tam najatý na celú dobu. Po dvoch rokoch sa prihlási v konkrétnom štáte. Neviem, kam mám prihlásiť vodiča, ktorý cestuje do Rakúska, Nemecka, Francúzska,“ priblížil šéf ČESMAD-u Slovakia.

Sektor medzinárodnej cestnej dopravy je veľmi špecifický, keďže vodiči často jazdia z jednej krajiny do druhej v Európe. „Preto je nezmyselné uplatňovať na vodičov rovnaké pravidlá ako napríklad na montážnikov alebo stavebných robotníkov, ktorí sa na pracovisku v danej krajine zdržia aj niekoľko mesiacov. Dopravcom by tým vznikla vysoká administratívna záťaž,“ uviedol generálny tajomník združenia Ivan Rusko.

„Ide nám o to, aby vodiči mali slušný príjem, aby sme všetci cestní dopravcovia v rámci Európskej únie mali rovnaké pravidlá. Máme mať rovnaké pravidlá, rovnaký prístup k trhu ako akýkoľvek francúzsky, nemecký, rumunský alebo český dopravca,“ povedal Jančovič s tým, že sú rozhodne proti diskriminácii.

Cestní dopravcovia majú výhrady aj k cestnému balíku Európskej komisie, v ktorom podľa nich prevládajú negatívne zmeny nad pozitívnymi. Opatrenia, ktoré boli predstavené koncom mája tohto roku, sú zamerané na modernizáciu európskej mobility a dopravy. „Jeden z návrhov cestného balíčka hovorí o tom, že vodiči budú musieť tráviť svoj týždenný čas odpočinku doma. Prakticky to znamená, že vodič po troch týždňoch sa musí vrátiť domov. Týmto ustanovením by sa mali obmedziť praktiky niektorých dopravcov z krajín ako napríklad Rumunsko, Bulharsko, ktorí vysielali svojich vodičov na dlhšie cesty trvajúce aj tri mesiace,“ informoval prvý viceprezident ČESMAD-u Pavol Hudák.

Združenie opäť upozornilo na nedostatok vodičov nákladných vozidiel a autobusov, ktorých chýba zhruba tisícdvesto. Súvisí to aj s minimálnym vekom vodičov, kedy môžu začať jazdiť s kamiónmi a autobusmi. V súčasnosti môžu vodiči kamiónov jazdiť od 21 a vodiči autobusov od 24 rokov. „Uvítali by sme zmenu zákona o cestnej premávke, keby sa táto veková hranica posunula pri vodičoch kamiónov na osemnásť rokov a pri vodičoch autobusov na 21 rokov,“ povedal druhý viceprezident ČESMAD-u Peter Sádovský. „Pre nás dopravcov je veľmi dôležité podchytiť si vodičov skôr, a nie až vo veku 21 rokov, pretože dovtedy sa zamestnajú v inom sektore,“ dodal Sádovský.