Bardejov chce získať investíciu za 55 miliónov eur

Spoločnosť venujúca sa výrobe vysokopevnostných spojovacích materiálov pre automobilový priemysel zvažuje rozšírenie svojho existujúceho závodu, ktorý v meste funguje už od roku 2009.

Ako na piatkovom brífingu po rokovaní s investorom uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, išlo o oboznamovacie stretnutie o možnostiach rokovania o forme daňových úľav, príspevku na vytvorenie pracovného miesta a inej pomoci, ktorú vie štát spoločnosti ponúknuť. Na ich základe sa firma má do konca roka rozhodnúť o umiestnení svojej investície. Ďalšími možnosťami majú byť iné východoeurópske krajiny. „Slovenská vláda urobí všetko pre to, aby vytvorila novému investorovi také podmienky, aby sa rozhodol rozširovať závod v Bardejove a prostriedky skončili tu, v tomto regióne,“ povedal Pellegrini.

Rozširovanie má byť v dvoch etapách, najskôr v roku 2021 a potom v roku 2025. Má ísť o investíciu, pri ktorej by boli inštalované najmodernejšie technológie najpevnejších a najsofistikova­nejších spojovacích materiálov. Podľa Pellegriniho by to znamenalo stabilizáciu investície firmy a tiež zamestnanosti v Bardejove, pretože takýto typ výroby nie je jednoduché presunúť inde. "Zároveň to bude klásť nároky na pracovnú silu, ktorá v Bardejove, zdá sa je k dispozícii. Takáto hi-tech výroba zároveň garantuje aj podstatne vyššie platy ako v iných, jednoduchších typoch výroby,“ uviedol podpredseda vlády s tým, že v Kamaxe priemerný plat pracovníkov ďaleko prevyšuje priemerný zárobok v regióne.

Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš doplnil, že priemerná mzda výrobných pracovníkov dosahuje takmer tisíc eur. „Naše úrady práce sú pripravené pomôcť pri hľadaní nových pracovníkov a sme presvedčení, že aj pokiaľ ide o dnešných nezamestnaných tu z Bardejova, alebo okolitých okresov, budeme schopní v dvoch fázach vyhovieť požiadavkám spoločnosti a týchto ľudí nielen nájsť, ale ich aj potrebne rekvalifikovať,“ uviedol Ondruš.

Ako podotkol zástupca spoločnosti Kamax Jörg Steits, rozhovory sú len na začiatku. „Bolo to prvé spoznanie sa s regiónom, predstaviteľmi vlády a mesta. Rozhodnutie bude následné až po komunikácii s majiteľmi firmy. Chceli by sme rozhodnutie urobiť ešte v tomto roku,“ avizoval Steits s tým, že firma chce investovať do moderných technológií, a preto potrebuje skúsených ľudí, ktorí dokážu pracovať na CNC strojoch a vedia sa pripraviť na budúcnosť digitalizácie. V súčasnosti v bardejovskej pobočke závodu, ktorá dodáva komponenty do ďalších fabrík spoločnosti po celom svete, pracuje 150 ľudí. Podľa primátora Bardejova Borisa Hanuščáka sa za dobu svojho fungovania v meste stala spoločnosť významnou súčasťou spoločenského a sociálneho života. „Chcem poďakovať za to, že vláda chce urobiť všetko preto, aby sa medziregionálne rozdiely vyrovnávali. Dnešné rokovanie znamenalo vyjasnenie si pozícii – predstavy firmy a možnosti štátu. Osobne som presvedčený, že táto investícia skončí v Bardejove,“ dodal Hanuščák.