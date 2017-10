Väčšina Slovákov podceňuje svoje finančné zabezpečenie

Ako ďalej vyplynulo z prieskumu, ktorý uskutočnila Nadácia Partners a agentúra Focus, nedostatok finančných prostriedkov uviedlo ako dôvod neinvestovania 71 % respondentov. Ďalších 18 % investovanie nepovažuje za dôležité a 9 % má obavy z prílišného rizika.

V prípade, že by sa respondenti dostali k vyššiemu obnosu peňazí, napríklad k sume 500 tis. eur, tak viac ako štvrtina by si kúpila nehnuteľnosť a rovnaká časť by uložila peniaze na horšie časy. Ako ďalej vyplýva z prieskumu, 12 % Slovákov by splatilo svoje dlhy, 10 % by zobralo rodinu na exotickú dovolenku, 8 % by dalo výpoveď v práci a žilo by z týchto peňazí, rovnaké percento by použilo peniaze ako počiatočný kapitál pri založení vlastnej firmy, alebo by si kúpilo auto a nakoniec 2 % by peniaze darovali na charitu.

Väčšina Slovákov podľa Michala Kozáka z Partners Group vôbec neplánuje svoje financie, zameriava sa skôr na krátkodobé ciele ako dovolenka, kúpa auta, výpoveď v práci. “Chýba dostatočná finančná rezerva. Skôr sa preferuje rýchla spotreba ako dlhodobé budovanie rezerv. Pri otázke, čo by sme urobili s 500 tisícami eur je vidieť, že stále málo Slovákov dokáže financie naďalej zhodnocovať, a nie ukrajovať,” zhodnotil výsledky prieskumu Kozák.

Reprezentatívny kvantitatívny prieskum formou osobných rozhovorov realizovala agentúra Focus medzi obyvateľmi SR vo veku od 18 rokov, na vzorke 1 511 respondentov. Uskutočnil sa v júli 2017.