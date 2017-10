Štvrtinu nových pracovných miest obsadzujú cudzinci

Práve tam pre nízku nezamestnanosť nedokážu podniky obsadiť vznikajúce pozície miestnymi ľuďmi. Už koncom budúceho roka po spustení výroby automobilky Jaguar Land Rover môžu cudzinci obsadzovať až tretinu vznikajúcich pracovných miest.

„Trend narastajúceho počtu zamestnancov z cudziny bude pri súčasnom hospodárskom raste aj naďalej pokračovať,“ povedal minister práce Ján Richter. Na Slovensku aktuálne pracuje takmer 46-tisíc cudzincov a celkovo je v domácej ekonomike zamestnaných približne 2,5 milióna ľudí.

„Počet zahraničných pracovníkov u nás ďalej každomesačne narastá. Počas druhého štvrťroku 2017 ich počet narástol o 3 295, čo je priemerný nárast 1 098 ľudí mesačne. Dá sa povedať, že štvrtina novovytvorených pracovných miest v slovenskej ekonomike bola obsadená ľuďmi zo zahraničia,“ uviedol Juraj Valachy, analytik Tatra banky.

Pri súčasnom raste objednávok firmy nestíhajú pokryť voľné pracovné pozície miestnymi ľuďmi a záujem o hromadný dovoz cudzincov majú hlavne domáce priemyselné podniky.

Slovensku chýba až 20-tisíc IT špecialistov

Štát plošné otvorenie pracovného trhu nechystá a firmám stále ponúka hlavne slovenských nezamestnaných. „Úrady práce evidujú stále desaťtisíce nezamestnaných s ukončeným stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním. To je skupina, ktorá by mala byť pripravená nastúpiť na trh práce, ak jej poskytneme dostatočnú pomoc napríklad vo forme rekvalifikácie či zvýšením motivácie prijať aj menej platené zamestnanie alebo sa za prácou presťahovať,“ povedal hovorca ministerstva práce Michal Stuška.

Drobné ústupky sa majú týkať cudzincov zamestnaných na dobu neurčitú. Pri nich firmy nebudú musieť na úradoch práce zisťovať, či sa dá pracovné miesto obsadiť aj slovenskými nezamestnanými a pripravovaná výnimka sa má týkať len ministerstvom práce určených profesií. Už o pár mesiacov sa na Slovensku ľahšie môžu zamestnať ukrajinskí obrábači kovov, sústružníci, ale aj vysokokvalifikovaní IT odborníci.

Podľa personálnych agentúr je jednoduchšie prijímanie ľudí z krajín nachádzajúcich sa mimo Európskej únie krokom správnym smerom. "Dnes sú totiž firmy často odkázané práve na prijímanie pracovníkov zo zahraničia, pričom najatie človeka z krajiny mimo Európskej únie sa kvôli administratívnym prekážkam zvykne predĺžiť až o niekoľko mesiacov.

Slovenský trh práce Na Slovensku je zamestnaných 2,5 milióna ľudí.

V súčasnosti v domácej ekonomike pracuje 46-tisíc cudzincov.

Aktuálna miera evidovanej nezamestnaností je vo výške 6,42 percenta.

Z úradov práce môže do zamestnania nastúpiť 175-tisíc Slovákov.

Firmy tak často stoja pred úlohou, ako personálne pokryť rastúci objem objednávok v situácii, keď čelia akútnemu nedostatku kvalifikovaných zamestnancov," priblížila Jana Mesárová, okresná manažérka personálnej agentúry Wincott People.

Podľa nej na slovenskom trhu práce aktuálne chýba 20-tisíc IT špecialistov, ktorých nie je možné získať jednoduchým zaškolením nezamestnaných. "Ak by aj technické školy IT zamerania na Slovensku zdvojnásobili svoju produkciu absolventov, uvedený deficit by sa z domácich zdrojov nepodarilo zaplniť ani za 15 rokov.

Dopyt po IT špecialistoch totiž stúpa tak rýchlo, že z domácich zdrojov je ho nemožné uspokojiť," dodala Mesárová.

Na Orave nevedia nájsť predavačku

Aktuálne firmy prostredníctvom úradov práce nevedia obsadiť 80-tisíc voľných pracovných miest. Na problémy pri prijímaní zamestnancov narážajú aj firmy pôsobiace v oblastiach s nadpriemernou nezamestnanosťou. V Prešove napríklad od leta márne hľadajú kuchára alebo kuchárku do súkromného internátu Prešov.

Nezamestnaným buď nevyhovuje práca na zmeny, alebo im nová práca výrazne komplikujem starostlivosť o deti. Časť ľudí na pohovor príde len preto, že im to prikážu na úrade práce, a tak miestne vedenie stále nemá obsadené dve voľné pracovné miesta. Od začiatku roka zas márne hľadajú predavačku do cukrárne Rusina v obci Dolný Kubín.

„Čoraz menej ľudí má záujem o prácu a na voľnú pracovnú pozíciu predavačky sa nám doteraz neozvala žiadna záujemkyňa,“ uviedla personalista Milada Zboroňová.

Súčasná miera evidovanej nezamestnanosti je na Slovensku na úrovni 6,42 percenta a z úradov práce môže do zamestnania nastúpiť 175-tisíc ľudí. Medzi najviac nedostatkové profesie patria operátori výroby, vodiči vysokozdvižných vozíkov, šičky, kontrolóri kvality priemyselných výrokov, IT špecialisti, elektrikári, opravári strojov a zariadení. „Bolo by vhodné, ak by vláda vypracovala databázu ťažko obsaditeľných pozícií, kde by bolo možné prijímať ľudí z krajín mimo Európskej únie v režime podobnom tomu, aký platí pre zamestnancov z iných štátov únie,“ navrhla Mesárová.

Cudzinci po 15 rokoch majú nárok na penziu

V rámci únie sa ľudia môžu v hociktorom štáte zamestnať za rovnakých podmienok ako domáci zamestnanci. "Netreba sa pritom obávať, že by cudzinci brali prácu Slovákom. Firmy totiž radšej prijmú našinca než človeka spoza hraníc.

Nemusia totiž riešiť jazykovú a kultúrnu bariéru či problém s tým, že zahraniční pracovníci sem spravidla prichádzajú na tri až šesť mesiacov a potom sa vracajú domov. Takže firma musí za nich hľadať náhradu dva- až štyrikrát do roka," ubezpečila Mesárová.

Odbory sa pri masovom najímaní cudzincov najviac obávajú zrušenia trendu súčasného rastu platov. „Nesmie sa stať, aby zamestnanci z cudziny robili tú istú prácu za výrazne menej peňazí ako Slováci, lebo to by mohlo ohroziť budúci rast slovenských miezd,“ upozornil šéf OZ KOVO Emil Machyna.

Pracovníci so zahraničia v súčasnosti zo zaplatených odvodov pomáhajú financovať slovenský dôchodkový systém a v prípade odpracovania 15 rokov získajú nárok na penzie. „Podmienky nároku na dôchodok podľa slovenských právnych predpisov sú rovnaké pre všetkých poistencov bez ohľadu na to, či sú cudzinci, alebo štátni občania Slovenskej republiky,“ uzavrel Stuška.

Ak odpracujú menej rokov, získajú pomernú čiastku vypočítanú na základe ich mesačného príjmu a odpracovaných ro­kov.