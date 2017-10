ZSSK zrušila tender na prenájom klimatizovaných lôžkových vozňov

Zdôvodnila to tým, že v priebehu verejného obstarávania sa vyskytli ekonomické dôvody hodné osobitného zreteľa, súvisiace so zmenou návrhu rozpočtu na budúci rok. Štátny osobný vlakový dopravca o tom informoval vo Vestníku verejného obstarávania, oznámenie bolo zverejnené v piatok 20. októbra.

Železničiari vyhlásili tender na prenájom 36 klimatizovaných lôžkových vozňov, vrátane trinástich cez opciu, na osem rokov v uvedenej cene, alebo do vyčerpania finančného limitu, v apríli tohto roka. V rámci zákazky si chceli prenajať v kategórii komfort 15 vozňov a cez opciu ďalších päť za 26 mil. eur, v kategórii štandard osem vozňov a s využitím opcie navyše osem vozňov za 21 mil. eur bez DPH. Tieto vozne plánovali využiť vo vnútroštátnej a v medzinárodnej osobnej železničnej doprave, pričom za osem rokov mali najazdiť celkovo 47,2 milióna kilometrov.

Rozhodnutie ZSSK o zrušení tendra na prenájom vozňov v pondelok privítalo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktoré ho už skôr považovalo za nevýhodný. Poslanci za toto hnutie Ján Marosz a Eduard Heger na to upozornili na tlačovej konferencii v júli tohto roka a zároveň vyzvali premiéra Roberta Fica, aby urobil poriadok a zastavil šafárenie v rezorte dopravy. Železničiari podľa prepočtov OĽaNO mohli prerobiť 8 mil. až 20 mil. eur v závislosti od rozsahu používania prenajatých lôžkových vozňov. „Zrušenie súťaže potvrdzuje naše predpoklady o zle nastavenom tendri, ktorý mohol pripraviť daňových poplatníkov Slovenska o milióny eur,“ povedal Marosz.

Verejné obstarávanie bolo podľa OĽaNO s najväčšou pravdepodobnosťou vyhlásené bez predbežnej analýzy. Poslanci hnutia na tlačovej konferencii, kde označili súťaž za predraženú, požiadali firmu, aby zverejnila finančno-kapacitnú analýzu, na základe ktorej identifikovala potrebu lôžkových vozňov. ZSSK tak doteraz neurobila, čím podľa hnutia naznačila, že takú analýzu zrejme ani nemá.

Poslanci za OĽaNO tvrdia, že bez predbežného rozboru zdrojov a potrieb nie je zodpovedné obstarávať aktíva v takom finančnom rozsahu o to viac, že by boli hradené z verejných zdrojov. „Prenajímať vozne za niekoľko desiatok miliónov eur bez analytických prepočtov považujem za nezodpovedný morálny hazard so zdrojmi verejných financií,“ vyhlásil Heger. Upozornil, že tak chcela urobiť firma, ktorá dlhodobo nie je schopná uhrádzať svoje náklady z tržieb a dohodnutej dotácie štátu. Dlhodobo totiž zaznamenáva miliónové straty nad rámec svojich príjmov z cestovného a dotácie. Poslanec sa odvolal na údaje Ministerstva dopravy a výstavby SR, podľa ktorých bola len v roku 2015 nekrytá strata ZSSK 28,7 mil. eur.

Takéto hospodárenie podľa OĽaNO nie je len problémom samotnej ZSSK, ale je spôsobené aj prepravou zadarmo. Ministerstvo dopravy pri zavádzaní bezplatnej prepravy pre študentov a penzistov v novembri 2014 oficiálne uviedlo, že to bude ročne stáť 13 mil. eur a o túto sumu aj zvýšilo ročné zdroje ZSSK. Neoficiálne sa však podľa hnutia náklady dopravy zadarmo približujú až k 30 mil. eur, čo každoročne prehlbuje nekrytú stratu ZSSK.

OĽANO tvrdí, že nespochybňuje potrebu obnovy vozového parku v železničnej osobnej doprave. Treba však podľa neho k tomu pristupovať na základe analýz, ktoré preukážu objektívnu potrebu nákupu. Hnutie si uvedomuje, že ZSSK potrebuje nové lôžkové vozne, ale podstatne menej ako bolo predmetom súťaže.