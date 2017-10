Beblavý a Mihál: Chceme chrániť dôchodky pred populistami

Prvým je ústavné zakotvenie trojpilierového dôchodkového systému, teda starobného poistenia cez štátny priebežný systém, dôchodkového sporenia cez druhý pilier a daňovo zvýhodneného dobrovoľného dôchodkového sporenia cez tzv. tretí penzijný pilier. Budú tiež presadzovať, aby príspevková sadzba do druhého piliera stúpla naspäť na 9 %. Druhým opatrením by bol ústavný zákaz ohrozovania dôchodkov cez zadlžovanie dôchodkového systému.

„Dôchodkový systém, ak má fungovať, ak sa nemá rozpadnúť, potrebuje ochranu,“ povedal Beblavý. Ako uviedol, v súčasnosti má Slovensko zákon o dlhovej brzde, podľa ktorého štátny dlh nesmie prekročiť určitú hranicu a ak sa k nej začne blížiť, tak sa prijímajú rôzne opatrenia. „Ona sa týka len dlhov, ktoré sú na papieri už dnes. Netýka sa dlhov, ktoré vzniknú v budúcnosti,“ upozornil. Spolu s poslancom Mihálom preto Beblavý navrhuje, aby vládou prijímané opatrenia v dôchodkovej oblasti nezvyšovali deficit penzijného systému. „Ak chce vláda viac dať, musí povedať, kde na to zobrať, prípadne musí priniesť kroky, ktoré dôchodkový systém zabezpečia do budúcnosti,“ dodal Beblavý.

Poslanec Jozef Mihál upozornil na nestabilitu dôchodkového systému. „Druhá Ficova vláda zaviedla zvyšovanie dôchodkového veku, tretia Ficova vláda, tá súčasná, to zvyšovanie ide zastaviť,“ zdôraznil. Druhá vláda Roberta Fica podľa Mihála zásadne zmenila spôsob valorizácie penzií na zvyšovanie prechodom na dôchodcovskú infláciu a tretia Ficova vláda tento systém zmenila tak, že penzie majú v najbližších štyroch rokoch rásť najmenej o 2 percentá z priemernej sumy daného dôchodku. „Ide pritom o toho istého premiéra a toho istého ministra práce a sociálnych vecí,“ povedal Mihál. Dôchodkový systém by sa mal podľa neho zastabilizovať na desiatky rokov. „Chceme ponúknuť slušné riešenia a garancie aj súčasnej strednej a mladšej generácii,“ dodal exminister práce a sociálnych vecí.

Strana Smer je podľa premiéra Roberta Fica pripravená baviť sa o ústavnom regulovaní trojpilierového dôchodkového systému. „Dohodnime sa na parametroch a nebránim sa tomu, že by vznikol ústavný zákon, ktorý by to definitívne zakotvil, pretože vždy sa okolo toho špekuluje,“ zdôraznil na sobotňajšej konferencii Smeru. Upozornil na to, že zavedenie druhého penzijného piliera len tesne prešlo v roku 2004 v parlamente, a to za zásadného nesúhlasu odborov a vtedajšej opozície. „A potom sa čudujú, že máme tendenciu vstupovať do takýchto rozhodnutí, ak nemajú širokú politickú dohodu,“ uviedol Fico.