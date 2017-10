Spravodlivá mzda pre štvorčlennú prešovskú rodinu? 1450 eur v čistom

"Na Slovensku je to po prvýkrát, čo sa otvára téma spravodlivej a etickej mzdy. Hovoríme o tom v rámci našej kampane Za vyššie mzdy. Chceme hlbšie diskutovať aj o iných rozmeroch mzdy, ako je iba ekonomický, a či plní na Slovensku aj sociálny rozmer,“ uviedla podpredsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková.

V paneli a v diskusii vystúpili okrem odborárov aj zástupcovia rôznych spoločenských sfér, napríklad morálny teológ, zástupca slovenskej Siete proti chudobe, či ekonóm z organizácie MESA 10. "Cieľom nebolo nájsť dnes konkrétne riešenia. Otvorili sme diskusiu a snažíme sa hľadať v dialógu rôznych sfér spoločnosti konsenzuálne riešenia, pretože nie je jednoduché zhodnúť sa v tom, čo je spravodlivá mzda a ako k nej dospieť,“ povedala Benedeková. Dodala, že v Košiciach je to prvá takáto konferencia, pričom postupne v tomto a budúcom roku sa majú uskutočniť ďalšie.

Ako ďalej uviedla Benedeková, podľa odborárov spravodlivá mzda je taká, ktorá zabezpečí dôstojný život nielen zamestnanca, ale aj jeho rodiny. Zdôraznila, že výkonnosť ekonomiky umožňuje, aby boli mzdy na Slovensku vyššie. Podľa nej sa účastníci zhodli vo viacerých bodoch ako dosiahnuť, aby bola mzda vyššia. Jednou z ciest aj podľa odborárov je výraznejšia podpora malého stredného podnikania a vytvorenie vhodných podmienok na vytváranie kvalitných pracovných miest, čiže nie miest, kde mzda zabezpečuje len prežívanie.

Člen predsedníctva OZ KOVO Jozef Balica doplnil, že aj podľa ústavy či Sociálnej charty by mala spravodlivá mzda dosahovať takú úroveň, aby zabezpečila dôstojný a kvalitný život nielen zamestnanca, ale aj jeho rodiny. "Podľa nášho prieskumu pre bežnú štvorčlennú rodinu v Prešovskom kraji by spravodlivá mzda zamestnanca – príjem rodiny mal dosahovať okolo 1 450 eur v čistom a v Košickom kraji 1 550 eur,“ povedal Balica. To by podľa neho mala byť taká referenčná výška pre zamestnávateľov, ale aj zamestnancov, aby ich motivovala, a aby sa im oplatilo chodiť do práce.

Podľa ekonóma z MESA 10 Tomáša Meravého by odborári nemali plošne presadzovať rast miezd, no ako uviedol, napríklad v automobilkách, finančných inštitúciách, obchodných reťazcoch a vo firmách s vysokými ziskami je priestor na zvyšovanie miezd. Povedal, že rastúci výkon ekonomiky určite oprávňuje zamestnancov, aby si pýtali vyššie mzdy. V mnohých krajinách je bežné, že zamestnanci dostávajú aj podiel na ziskoch firmy, no nemusí to byť formou 13. či 14. platu, ale aj formou rôznych iných benefitov. Neriešil by to však centrálne, napríklad z úrovne vlády, ale mali by si to dohodnúť zamestnanci každej firmy.