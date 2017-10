Automobilky v USA sa stavajú proti Trumpovi. Chcú zachovať dohodu s Mexikom

Zväz zahŕňa automobilky General Motors, Toyota Motor, Volkswagen, Hyundai Motor, Ford Motor a takmer všetkých ďalších veľkých výrobcov áut, ich dodávateľov a predajcov vozidiel, napísala agentúra Reuters.

Celú akciu podporí reklamná kampaň, ktorej cieľom je presvedčiť Biely dom a voliča, že dohoda bola dôležitá pre zvýšenie výroby v automobilovom priemysle USA a tvorbu pracovných miest.

Trump pohrozil, že odstúpi od obchodnej dohody medzi USA, Kanadou a Mexikom. Tú hojne využívajú hlavne výrobcovia áut, ktorí majú svoje výrobné a dodávateľské reťazce rozprestreté vo všetkých troch krajinách. Pri minulom kole rokovaní o novej podobe dohody NAFTA minulý týždeň Trump navrhol zmenu pravidiel o pôvode áut, ktoré sa používajú na stanovenie koľko z určitého auta na ktorom mieste vyrobili. Navrhované pravidlá sú však automobilkami, ale aj Mexikom a Kanadou, považované za neobhájiteľné.

Automobilový priemysel sa pripojil k Obchodnej komore USA a ďalším veľkým podnikateľským skupinám, ktoré v posledných týždňoch stále hlasnejšie vystupujú proti snahe Trumpa zmeniť 23 rokov starú dohodu. Podľa nich to bude mať škodlivý vplyv na pracovné miesta v Amerike.

Automobilová koalícia tvrdí, že ukončenie dohody NAFTA by ohrozilo miesta v automobilovom sektore USA.

Kampaň prichádza v čase vzrastajúcich obáv, že Trumpova vláda by sa mohla na začiatku budúceho roka rozhodnúť, že odstúpi od dohody. Pre výrobcov áut by to znamenalo zavedenie ciel.

Prezident Donald Trump v nedeľňajšom rozhovore s televíznou sieťou Fox Business Network uviedol, že sa domnieva, že dohoda bude „pravdepodobne“ znovu dojednaná. Dodal však, že ak nebude spravodlivá, tak sa z dohody stiahne.

Ak majú byť osobné a nákladné autá predávané v Severnej Amerike bez cla, musí podľa súčasnej dohody NAFTA pochádzať 62,5 percenta materiálu použitého pri ich výrobe zo Severnej Ameriky. Trumpova vláda navrhuje zvýšiť tento pomer na 85 percent, z toho 50 percent má pochádzať zo Spojených štátov.