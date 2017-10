Práce v tuneli pri Ružomberku sa rozbehnú o pol roka

Obyvatelia Ružomberka si od hustej dopravy tak skoro neoddýchnu. Diaľničiari v tomto roku razbu tunela Čebrať neobnovia. Stroje by v tuneli mali začať opätovne pracovať až začiatkom roka 2018. Ružomberčania tak budú na dokončenie diaľničného obchvatu mesta čakať do roku 2021.

Výstavbu úseku D1 Hubová – Ivachnová pozastavil zosuv pri západnom portáli tunela Čebrať. V súčasnosti stále prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorý má určiť nové trasovanie tunela. Očakáva sa, že dôjde k jeho predĺženiu.

"Tento týždeň by malo prebehnúť stretnutie so zástupcami JASPERS a Európskej komisie, aby sa prerokovali ich pripomienky. Okamžite potom bude správa poslaná na ministerstvo životného prostredia, ktoré začne svoje konanie. Myslím si, že razenie tunela sa obnoví na začiatku roku 2018,“ povedal Ján Ďurišin, generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). S výstavbou 15,3 kilometra dlhej liptovskej diaľnice sa začalo vo februári roku 2014. Podľa plánov mala byť vodičom odovzdaná do užívania v júni 2017. V roku 2015 bol odhalený zosuv, ktorý razenie tunela Čebrať s dĺžkou dva kilometre zastavil.

"Sú dva nezávislé posudky. Z Českej vysokej školy technickej a Katedry geofyziky Slovenskej technickej univerzity. Oba jasne poukázali na to, že šmykové zóny zosuvov sú v mimoriadne veľkých hĺbkach. Geologický prieskum sa nerobieva do hĺbok 45 až 50 metrov, kde sa tieto zóny nachádzajú. Na základe toho boli odporučené dva nové varianty trasovania, ktoré v súčasnosti skúma EIA,“ dodáva Ďurišin.

Pôvodne mala výstavba úseku stáť 227,26 milióna eur, pričom jeho financovanie bolo zabezpečené z eurofondov. S touto sumou vo verejnom obstarávaní uspelo konzorcium firiem Váhostav a OHL. Predĺženie tunela o 1,6 kilometra si vyžiada dodatočné stavebné náklady. O ich výške šéf NDS Ján Ďurišin zatiaľ nechce špekulovať. Podľa jeho slov je najprv potrebné počkať na záverečnú správu EIA.

Predbežné odhady hovoria o tom, že výstavba komplikovaného úseku má byť hotová v decembri 2021. V októbri 2017 došlo k predĺženiu platnosti stavebného povolenia. Diaľničiari očakávajú, že v decembri tohto roku dôjde k verejnému prerokovaniu záverečnej správy EIA. Projektant spoločnosti Tarosi Ján Snopko v rozhovore pre denník Pravda v júli 2016 uviedol, že samotný tunel Čebrať je situovaný v dobrom horninovom masíve, ale nadväzujúca diaľnica smerom na západ od tunela sa nachádza v zosuvovom území. "Východiskom je odkloniť tunel do masívu mimo lokalizovaného prúdového zosuvu, ktorý neustále vykazuje creepové pohyby smerom do údolia Váhu, a tým obísť najrizikovejšie územie,“ uviedol Snopko.

Podľa jeho slov by objem financií potrebný na sanáciu územia bol takmer totožný s nákladmi na vybudovanie dlhšieho tunela. Ján Ďurišin v rozhovore pre denník Pravda v auguste tohto roku uviedol, že úsek D1 Hubová – Ivachnová má dva hlavné problémy. Prvý je podľa neho mimoriadne nízko vysúťažená cena diela. Po druhé nie je jasné, či je reálna možnosť, aby nedošlo k prekročeniu limitu verejného obstarávania, teda aby sa konečná cena diela neprekročila o 50 percent.

Chýbajúca diaľnica vytvára problémy pre vodičov tranzitujúcich severnou trasou z východu na západ a tiež obyvateľov Ružomberka. Mesto sa stalo dopravným uzlom, cez ktorý prechádza cesta prvej triedy I/18, ktorá zastupuje chýbajúcu diaľnicu. Rovnako priamo v meste sa na cestu napája dvojprúdovka prvej triedy I/59 vedúca cez horský priechod Donovaly do Banskej Bystrice. Podľa celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015 priamo cez Ružomberok každý deň prechádza až 24 900 vozidiel. Tranzitná doprava v súčasnosti nemá možnosť mesto obísť. Východne od mesta sa počas dopravných špičiek vytvára najmä v smere od Popradu na konci diaľnice D1 dopravný lievik, kde sa vytvárajú rozsiahle dopravné kolóny.

Nespokojní obyvatelia Ružomberka pristúpili počas minulotýždňového piatka k blokovaniu dopravy. Aktivisti zastavili dopravu na troch miestach v okolí Ružomberka, čo spôsobilo dopravný kolaps. Podobné protesty sa konajú vo viacerých oblastiach Slovenska. Nový protest pripravujú aktivisti vo Svrčinovci na Kysuciach. Ich cieľom je urýchlená dostavba diaľnice D3. Na rozbehnutie výstavby chýbajúcich úsekov okolo Kysuckého Nového Mesta aktivisti adresovali predsedovi vlády a predsedovi Národnej rady SR otvorený list.