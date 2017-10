Krupina sa búri, autá v centre ľuďom komplikujú životy

Cesta 1/66 prechádzajúca Krupinou je najkratšou spojnicou medzi Poľskom a Maďarskom a jazdí cez ňu množstvo tranzitnej dopravy, ale aj osobných áut. Tie v obytnej zóne vrátane historického centra mesta jazdia doslova iba niekoľko desiatok centimetrov od obytných budov, predajní a reštaurácií. Okrem toho, že ohrozujú zdravie a životy ľudí, vinou otrasov ničia aj nehnuteľnosti.

Krupinčania sa po rokoch sťažovania rozhodli poukázať na problém razantnejšie. V auguste tohto roku založili Občiansku iniciatívu zdravá Krupina a začali organizovať protestné kroky. Začiatkom septembra a potom v druhej polovici októbra zorganizovali protestnú blokádu cesty v centre mesta. V prvom prípade blokovali dopravu jednu hodinu, v druhom dve.

„Protesty sme organizovali z dôvodu neúnosnej a neznesiteľnej situácie v doprave v Krupine. Denne nám mestom prechádza tisíce áut, z toho množstvo kamiónov. Nie je žiaľ u nás výnimočné, že každé dva-tri mesiace máme v meste nehody áut, vo viacerých prípadoch smrteľné. Autá prechádzajú v tesnej blízkosti budov. Mne samej vrazilo vlani do domu auto a skončilo v obývačke,“ hovorí členka iniciatívy a predsedníčka petičného výboru, ktorý zbiera podpisy za riešenie dopravnej situácie v meste, Erika Bartošová.

Petíciu v Krupine organizujú ako ďalší z prostriedkov, ktorý má poukázať na neutešený stav. Bartošová podotýka, že aj ďalší členovia petičného výboru majú negatívnu životnú skúsenosť súvisiacu s dopravou. V rodine jednej z členiek zrazilo auto dieťa, a to nehodu neprežilo. Ďalšia členka petičného výboru bola sama zrazená a so zraneniami laborovala rok.

„Pod petíciu sa nám podpísalo už asi 4-tisíc ľudí. Keď bude podpisov aspoň 10-tisíc, chceme ju doručiť do Národnej rady, aby sa situáciou zaoberali poslanci. Zároveň posielame otvorený list na ministerstvo dopravy i premiérovi Ficovi a budeme ich žiadať, aby k doprave v Krupine zaujali stanovisko a ponúkli riešenia,“ zdôraznila Bartošová. V samotnej petícii žiadajú Krupinčania urýchlenú výstavbu rýchlostnej cesty R3, o ktorej sa už dlhšie hovorí, výstavbu obchvatu Krupiny a výstavbu inteligentného priechodu pre chodcov v centre mesta a v obytnej zóne.

Stráviť v centre Krupiny nejaký čas naozaj znamená mať pocit, že človek je skôr na nejakej autostráde, ako v historickom jadre kráľovského mesta. Primátor Krupiny Radoslav Vazan konštatuje, že podľa posledného sčítania, ktoré má k dispozícii, prechádzalo v roku 2010 Krupinou denne 10-tisíc áut. Doprava však medziročne stúpa, a preto podľa neho aj počet áut prechádzajúcich mestom odvtedy narástol.

Denník Pravda si urobil tento utorok vlastné sčítanie. Za pol hodiny, od pol desiatej do desiatej dopoludnia, prešlo historickým centrom 768 áut, z toho 148 kamiónov a nákladných vozidiel. Ak by sme rátali len autá prechádzajúce Krupinou cez deň, od šiestej hodiny rána do šiestej večer matematickým sčítaním by vyšlo číslo viac ako 9-tisíc áut, z toho vyše 1 500 tranzitov.

Neúnosná situácia sa prejavuje v centre aj v obchodných prevádzkach, ktoré sídlia tesne vedľa hlavnej cesty. Viaceré sú zatvorené, alebo ich majitelia ponúkajú do prenájmu. Ako majiteľ z Číny, ktorému kvôli nebezpečenstvu číhajúcemu na ceste prestávali do obchodu chodiť ľudia, a tak to tam radšej zabalil.

„Tie otrasy cítime denne. Praskajú nám steny, je tu hluk. Chodí sem preto menej ľudí a dvere nemôžeme mať otvorené ani cez deň, keď je príjemné počasie. Kvôli hluku a prachu,“ priznáva majiteľ malej kaviarne v centre mesta pri hlavnej ceste Marek Bôžik. Cez cestu má prevádzku Anna Gruňová. Je ňou obchod s obuvou a textilom. Aj ona zdôrazňuje, že o vetraní nemôže byť ani reč. „Je tu hluk, prach, cítime otrasy. Po daždi alebo v zime, keď je sneh, nestíhame čistiť dvere a výklady. Ľudia sa tu boja prejsť cez cestu,“ zdôrazňuje.

Primátor Vazan, ktorý je tiež členom petičného výboru za riešenie dopravnej situácie v meste, konštatuje, že na problém s dopravou upozorňuje už viac ako desať rokov. „Bola to jedna z mojich prvých aktivít po nástupe do úradu,“ podčiarkuje. Podľa vlastných slov odvtedy upozorňuje kompetentné orgány pravidelne, ale veci sa dopredu nehýbu.

Podľa Vazana stagnuje roky výstavba rýchlostných ciest v celom Banskobystrickom kraji napríklad v porovnaní s inými krajmi. Či už ide o R1, R2, alebo R3, ktorá má viesť od Trstenej po Šahy. V Banskobystrickom kraji má R3 riešiť problém s dopravou nielen v Krupine, ale aj v Šahách, Dobrej Nive či Hontianskych Nemciach. „Pre kamionistov je tento úsek najkratším pri ich ceste z Poľska do Maďarska a naopak. Vídať tu kamióny poľské, maďarské, no aj ruské, bieloruské, macedónske, turecké či srbské,“ dodal Vazan.

Časový plán, kedy sa obchvat Krupiny začne stavať, ešte známy nie je. Podľa informácií z odboru komunikácie na ministerstve dopravy bude obchvat Krupiny patriť k prioritným pri výstavbe R3 v úseku Zvolen – Šahy. „Samotná príprava obchvatu momentálne pokračuje procesom EIA. Po jeho ukončení budú nasledovať ďalšie stupne projektovej dokumentácie a po ukončení prípravy a zabezpečení finančného krytia sa bude môcť vyhlásiť súťaž na zhotoviteľa stavby. Čo sa týka samotného termínu výstavby, tak realizácia stavby závisí od dostupnosti zdrojov. Komplexná investorská príprava stavby obchvatu Krupiny je aktuálne v kompetencii Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS),“ uvádza sa v stanovisku ministerstva dopravy.

Hovorkyňa NDS Michaela Michalová dopĺňa, že vzhľadom na časovú náročnosť sa v súčasnosti spracúva Primerané posúdenie vplyvov Natura 2000 na celý ťah R3 Zvolen – Šahy, ktoré je nutné spracovávať počas celého roka. Zároveň sa spracováva technický podklad, pretože počas spracovania primeraného posúdenia vyplynula potreba úpravy trasovania R3 v blízkosti územia Natura 2000 – Mäsiarsky blok.

„Súbežne s dokumentmi súvisiacimi s procesmi EIA prebieha aj príprava súťažných podkladov dokumentácie stavebného zámeru, dokumentácie na územné rozhodnutie, oznámenie o zmene navrhovanej časti po vypracovaní dokumentácie na územné rozhodnutie, dokumentácie na stavebné povolenie, oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní dokumentácie na stavebné povolenie, dokumentácie na ponuku, výkon autorského dozoru a výkon koordinátora dokumentácie stavby Rýchlostná cesta R3 Krupina – obchvat,“ dodala Michalová.