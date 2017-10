Zarábate osemsto eur v čistom? Mali by ste mať päťtisícovú rezervu

Šesťnásobok mesačného príjmu by mala byť optimálna výška finančnej rezervy, ktorú by mal mať vytvorenú každý Slovák. Odborníčka na osobné financie z Partners Group SK Linda Gergeľová tvrdí, že ak niekto zarába 800 eur v čistom, rezerva by mala byť minimálne 4,8 tis. eur. Sporenie by malo byť podľa nej prvou položkou, ktorú treba z výplaty zaplatiť.

“Ak čakáte na koniec mesiaca, môže sa stať, že všetko miniete na spotrebu,” upozornila Gergeľová.

Reprezentatívny kvantitatívny prieskum formou osobných rozhovorov realizovala agentúra Focus medzi obyvateľmi SR vo veku od 18 rokov, na vzorke 1 511 respondentov. Uskutočnil sa v júli 2017.