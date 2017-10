Uber môže v Brne jazdiť, súd zrušil predbežný zákaz

Podľa neho to znamená, že Uber môže začať v Brne jazdiť. Nie je tým ale vyriešená otázka, či jazdí v súlade so zákonom, pretože to súd neriešil, tým sa bude zaoberať samostatne, dodal primátorov námestník. Podľa Uberu umožní súdne rozhodnutie využívať v Brne služby firmy rovnako ako v Prahe, povedala hovorkyňa firmy Miroslava Jozová. Kedy a ako Uber službu v Brne obnoví, momentálne zvažuje.

V Brne začal Uber jazdiť tento rok 1. februára, ale v júli Krajský súd zakázal jeho služby predbežným opatrením. Argumentuje tým, že Uber funguje podobne ako taxi, ale nespĺňa zákonné požiadavky kladené na taxikárov. Klasickí taxikári ho považujú za nekalú konkurenciu, v Prahe nedávno usporiadali proti Uberu protest, tri hodiny blokovali pomalou jazdou dopravu v okolí ruzyňského letiska. Hollan dúfa, že v Brne k takému protestu nesiahnu. „Verím, že taxikári prijmú rozhodnutie súdu s pokorou a nebudú blokovať ani brnenské ulice a spôsobovať tým vodičom komplikácie,“ uviedol Hollan.

Rozhodnutie olomouckého súdu vo veci predbežného opatrenia je konečné a nemožno proti nemu podať dovolanie. Mesto Brno samozrejme toto rozhodnutie plne rešpektuje, vyhlásil Hollan. Dodal, že brnenský magistrát to nezbavuje povinnosti zabezpečovať a vymáhať dodržiavanie zákona, čo sa deje v pôsobnosti preneseného výkonu štátnej správy, ktorá však podľa Hollana musí merať všetkým rovnako a nemôže sa zamerať na jeden súkromný subjekt.

S rozhodnutím súdu nesúhlasí Združenie českých taxikárov. Podľa jeho zástupcu Petra Polišenského podnikne všetky kroky, ktoré povedú k náprave situácie. „Nie je možné, aby tu podnikala spoločnosť organizujúca nelegálnu činnosť za súhlasu súdov a štátnej správy,“ uviedol Polišenský.

Námestník brnenského primátora zdôraznil, že odvolací vrchný súd neriešil, či Uber jazdí v súlade so zákonom. „Pre úplnosť odvolací súd dodáva, že posúdenie činnosti žalovaného, ako účastníka hospodárskej súťaže (…) prekračujú rámec konania o nariadení predbežného opatrenia a môže byť predmetom posúdenia až v konaní vo veci samej,“ citoval Hollan z rozhodnutia olomouckého súdu.

V uznesení súdu, ktoré má ČTK k dispozícii, sa oi. Píše, že „činnosť žalovaného možno označiť za (inú) službu v oblasti dopravy, zahŕňajúcu tak sprostredkovanie kontaktov medzi vodičmi a potenciálnymi cestujúcimi, ako aj samotnú prepravu, avšak nie za taxislužbu, či jej sprostredkovanie, a to práve pre absenciu podmienok daných zákonom“.

Z uznesenia tiež vyplýva, že Uber podľa žaloby podanej jedným z prevádzkovateľov klasickej taxislužby „nespĺňa zákonom stanovené podmienky pre prevádzkovanie či sprostredkovanie taxislužby“. Žalobca pritom požaduje, aby sa Uber zdržal „prevádzkovanie taxislužby“ či „sprostredkovanie taxislužby“.

V súvislosti so situáciou Uberu ministerstvo dopravy v októbri uviedlo, že pripravuje návrh zmeny zákona, ktorý by umožnil zrovnoprávniť mobilnú aplikáciu a klasický taxameter. Vozidlá by navyše nemuseli mať strešné svietidlo s nápisom taxi, mohla by stačiť nálepka, ako je tomu v iných krajinách. Zákazník by si ale musel objednávať alternatívne taxislužbu len prostredníctvom aplikácie, nemohol by teda zastaviť vozidlo na ulici.

Uber čelí problémom napríklad aj v britskom hlavnom meste, firma tento mesiac podala súdne odvolanie proti nedávnemu rozhodnutiu Londýna neobnoviť jej prevádzkovú licenciu.