Do prístavu v Bratislave mieri prvý nákladný vlak z Číny

Do nákladného prístavu v Bratislave smeruje prvý skúšobný čínsky vlak s kontajnermi. V piatok vyrazil z čínskeho prístavu Dalian, pričom príchod do prekladiskového terminálu v prístave je naplánovaný o dva týždne neskôr.

Ako informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, celkom 41 kontajnerov vezie tovar pre zákazníkov do celej strednej Európy. Preprava po železnici z Číny aj cez Slovensko sa obnovila po vyše ročnej prestávke.

„Preprava kontajnerov cez Slovensko znamená významný posun v nákladnej železničnej doprave u nás. Ide hlavne o úsporu času a otvárajú sa nám nové obchodné možnosti,“ povedal minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd). „verím, že je to výborná príležitosť naďalej rozvíjať našu spoluprácu s čínskymi, ukrajinskými a ruskými partnermi,“ dodal minister.

Skúšobný vlak z Číny je vôbec prvým, ktorého trasa vedie cez takmer celé územie Slovenska. Vlak okrem kontajnerov pre slovenských zákazníkov vezie aj kontajnery určené do iných krajín Európskej únie, napríklad do Maďarska a Nemecka. Tie budú ďalej prepravované po železnici alebo kamiónovou dopravou. Pred samotným príchodom do Bratislavy je podľa rezortu dopravy nevyhnutná prekládka kontajnerov medzi širokým a európskym železničným rozchodom. Slúži na to terminál kombinovanej dopravy Dobrá pri slovensko-ukrajinských hraniciach. Ide o významný bod celej tranzitnej trasy. Terminál s dvomi portálovými žeriavmi má prekládkovú kapacitu do dvestotisíc kontajnerov ročne.

„Od budúceho roka začne vlak z Dalianu premávať do terminálu v prístave Bratislava raz týždenne, v druhej polovici roka 2018 pôjde dvakrát za týždeň. Úspora času prepravy po železnici, v porovnaní s námornou prepravou, pritom predstavuje približne šestnásť dní,“ priblížila hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká. Okrem prístavu Dalian majú záujem presmerovať časť svojich vlakov do Európy cez Slovensko aj ďalšie čínske mestá a provincie. „Čínska komunikačno-dopravná asociácia predpokladá v roku 2018 prepraviť cez Slovensko približne päťsto ucelených vlakov z Číny do Európy,“ uviedla Ducká.

Čína chce v roku 2020 vypraviť päťtisíc takýchto vlakov za rok, pričom asi dvetisíc z nich by mohlo prechádzať práve cez Slovensko. Na východe Slovenska sú pripravené projekty vybudovania logistického a obchodného zázemia pre nákladné vlaky, čo by prinieslo okrem zvýšenej zamestnanosti aj rozvoj obchodu a s tým spojené príjmy pre Slovensko.