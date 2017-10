Slovák ponúkne svetu novú diagnostiku rakoviny

Digitálne učebné pomôcky, jednoduché fitnes zariadenia vhodné do parkov i telocviční, prémiová čokoláda či veľmi presný diagnostický prístroj na rakovinu prostaty. To sú len ukážky ocenených podnikateľských aktivít počas desaťročného pôsobenia organizácie Junior Chamber International (JCI) Slovensko.

Ide o organizáciu s vyše storočnou históriou, cez ktorú prešli napríklad Bill Gates, John F. Kennedy alebo Charles Lindbergh, ktorý ako prvý preletel Atlantik. JCI je dobrovoľná nezisková organizácia, ktorej cieľom je podporovať chuť mladých ľudí podnikať.

Tomáš Bertók, ako aj jeho tím z Chemického ústavu SAV, je jediným slovenským vedcom, ktorý získal najprestížnejší európsky grant na výskum od organizácie ERC. Odborníkov zaujal jeho nápad, ako výrazne zlepšiť diagnostiku rakoviny prostaty. „Pripravujeme prístroj, ktorý sa bude využívať v lekárskych zariadeniach,“ hovorí Bertók.

Poviem to trochu nekorektne, no lekári nemajú čas premýšľať. Lekári sú tak vyťažení, že nasledujú isté odporúčania a pozerajú sa na čísla z vyšetrenia, ale za tieto čísla nevidia. Tomáš Bertók, slovenský vedec z SAV

V praxi by to malo fungovať tak, že praktický lekár odoberie pacientovi krv, vzorku pošle do laboratória a tam školený personál dokáže pomocou tejto „škatuľky“ presne určiť, či pacient má, alebo nemá nádorové ochorenie. V súčasnosti v spolupráci s nemeckými právnikmi píše patent na nový prístroj a pripravuje založenie vlastnej firmy.

„Ide nám o to, dostať náš diagnostický prístroj do výroby, ako aj ukázať Európe, že niečo také tu na Slovensku máme.“ Dostať sa až sem Bertókovi a jeho tímu trvalo osem rokov, no hovorí, že robí prácu, ktorá ho napĺňa a ktorej výsledky môžu prospieť zdraviu tisícov mužov.

Tomáš Bertók sa dostal blízko k tomu, aby do ambulancií po celom svete dostal svoj prístroj na podstatne presnejšiu diagnostiku rakoviny prostaty. Autor: Pravda, Ľuboš Pilc

Rakovina prostaty je veľmi rozšírená aj medzi Slovákmi, no s liečbou ochorenia často začínajú neskoro. Dôvodom býva aj nepresná diagnostika. „Poviem to trochu nekorektne, no lekári nemajú čas premýšľať. Lekári sú tak vyťažení, že nasledujú isté odporúčania a pozerajú sa na čísla z vyšetrenia, ale za tieto čísla nevidia. Na rakovinu prostaty trpí zhruba každý siedmy muž po šesťdesiatke. Ale predstavte si, že keď príde päť mužov s týmto ochorením k lekárovi, tak jednému rakovinu zistia a štyroch pošlú domov. To je neskutočne zlá bilancia a my ju chceme podstatne zlepšiť,“ povedal Bertók.

„Naším cieľom je inovovať a vzdelávať tak učiteľov, ako aj deti,“ hovorí ďalší úspešný Slovák Peter Nižnanský zo spoločnosti LittleLane, ktorý 20 rokov pracoval ako programátor. Jeho spoločnosť momentálne nasadzuje svoje systémy po celom Slovensku, pričom školí učiteľov nielen na základných a stredných školách, ale aj na univerzitách.

Ďalšia úspešná Slovenka sa zaberá ručnou výrobou čokolády. „Firmu som založila sama, teraz už sme rodinná firma. Vyštudovala som medzinárodný obchod, nie som cukrárka. Pre podnikanie vo výrobe čokolády som sa rozhodla po návšteve Bruselu,“ uviedla Katalin Papp Varga, ktorá vedie komárňanskú spoločnosť Chocomaze.

Podľa nej je Komárno veľmi vhodné na takýto druh podnikania, pretože je odtiaľ blízko do Budapešti aj Bratislavy, čo pomáha rozširovať klientelu a zvyšovať odbyt. „Podnikanie vám dá voľnosť. Ja momentálne pracujem doma z kuchyne,“ hovorí s úsmevom Papp Varga, pričom naráža na to, že nedávno do rodiny pribudli dvaja potomkovia.

To, že inováciám sa medze nekladú, dokazuje ďalší úspešný príbeh. „Staviame tyčky na cvičenie. Sú to konštrukcie, na ktorých sa dá cvičiť vlastnou váhou. Vyzerajú jednoducho, no pri poctivom cvičení dajú riadne zabrať,“ povedal Dušan Matuška z firmy Octago. Najnovšie na jednotlivé „tyčky“ lepia QR kódy, ktoré po odfotení mobilom človeku ukážu, aké rôzne cviky sa na nich dajú robiť. „Nechceme byť len stavebnou firmou. Chceme aj poskytovať služby a vzdelávať,“ dodáva Matuška.

Organizácia JCI, ktorej je denník Pravda mediálnym partnerom, organizuje pre začínajúcich aj pokročilejších podnikateľov množstvo súťaží, workshopov a poskytuje napríklad aj služby skúsených mentorov, ktorí sú sami manažérmi firiem. Tí by mali mladým podnikateľom pomôcť správne nasmerovať svoj biznis. „Slovensko potrebuje inovatívnych podnikateľov, ktorí zvýšia konkurencieschop­nosť krajiny,“ uviedol Marián Meško, výkonný predseda JCI Slovensko.