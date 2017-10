Chorvátsko chce prijať euro do ôsmich rokov

„Presný dátum definovať nechceme, chceme však, aby sa Chorvátsko stalo členom eurozóny v priebehu dvoch funkčných období vlády,“ vyhlásil premiér na tlačovej konferencii venovanej tejto téme. Stredopravá vláda nastúpila do úradu pred rokom.

K mechanizmu výmenných kurzov ERM-2 by sa krajina rada pridala do troch rokov, ešte než prevezme predsedníctvo Európskej únie v roku 2020. Vstup členského štátu EÚ do eurozóny je podmienený úspešným minimálne dvojročným zotrvaním národnej meny v ERM-2. Krajiny zapojené do tohto mechanizmu musia okrem iného udržiavať kurzy svojich mien k euru v povolenom maximálnom fluktuačným pásme. Chorvátska centrálna banka teraz udržuje kurz kuny voči euru v úzkom rozpätí, zhruba medzi 7,3 a 7,7 kuny za euro.

Ako ale podotýka agentúra Reuters, pred vstupom do eurozóny sa krajina bude musieť popasovať najmä so štátnym zadlžením, ktoré teraz nepatrne presahuje 80 percent hrubého domáceho produktu.

„Naším cieľom je do roku 2020 znížiť verejný dlh na 72 percent HDP,“ uviedol Plenković. Záhreb tento rok pristúpil k rozsiahlej finančnej konsolidácii a podľa premiéra bude rozpočtový deficit dokonca pod vlaňajšími 0,9 percenta HDP.

Pre vstup do eurozóny musí krajina EÚ splniť tzv. konvergenčné kritériá, čo okrem iného znamená deficit rozpočtu verejných financií nižší ako tri percentá HDP a verejný dlh maximálne 60 percent HDP. Chorvátsko sa zaviazalo prijať euro pri vstupe do Európskej únie v roku 2013.