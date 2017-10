Bratislava má nové letecké spojenie s talianskou Bolognou

„Bologna je jednou z dvojice nových liniek, ktoré avizoval Ryanair spustiť z Bratislavy v tomto roku. Spustenie ďalšej avizovanej linky, do gréckeho Solúna, presunul dopravca na jar 2018. Nová linka do Solúna a z neho tak pribudne od 26. marca 2018, rovnako s frekvenciou dvakrát týždenne,“ priblížila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

V tomto roku pribudlo z Bratislavy spolu päť nových leteckých liniek – do Varšavy, Sofie, Klužu-Napoca a Tuzly leteckou spoločnosťou Wizz Air a do spomínanej Bologne spoločnosťou Ryanair. Ten navyše v auguste po prvýkrát od svojho dvanásťročného pôsobenia na bratislavskom letisku umožňuje aj prestupné lety z Bratislavy cez letisko Miláno – Bergamo. „Z Bratislavy sa tak s krátkym prestupom v Miláne možno dostať v rámci jednej letenky aj do destinácií Porto v Portugalsku, Valencia v Španielsku, Catania na talianskej Sicílii a Cagliari na Sardínii, pričom batožina cestujúceho putuje až do cieľovej destinácie,“ pripomenula Ševčíková.

Ryanair zároveň oznámil štyri nové linky z Bratislavy a späť už aj pre rok 2018. Okrem Solúna pridá na prelome marca a apríla z Letiska M. R. Štefánika aj nové pravidelné linky na Maltu, do bulharského Burgasu a do Pafosu na Cypre. Všetky bude prevádzkovať dvakrát týždenne.