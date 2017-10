Slovensko a Maďarsko podpísali memorandum o porozumení pre Eastring

Spolupráca v oblasti podpory investícii a rozvoja podnikania, priemyselného rozvoja, start up podnikov, energetiky, vedy a technológií tvoria hlavný obsah protokolu Zmiešanej komisie medzi SR a Maďarskom, ktorá v pondelok rokovala v Košiciach.

V protokole signatári deklarovali záujem spolupracovať na založení pracovnej skupiny V4 – Izrael v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Rokovanie zmiešanej komisie sa uskutočnilo v rámci Slovenskej kooperačnej burzy, ktorá sa prvý raz konala v Košiciach. Počas konferencie minister hospodárstva SR Peter Žiga a minister zahraničných vecí a obchodu Maďarska Péter Szijjartó podpísali Memorandum o porozumení pre projekt plynovodu Eastring.

Plynovod Eastring prepojí plynárenskú infraštruktúru západnej Európy s juhovýchodnou Európou. Projekt má podporu Európskej únie, ktorá poskytne na štúdiu uskutočniteľnosti polovicu z celkových nákladov. Plynovod Eastring by mal prechádzať Slovenskom, Maďarskom, Rumunskom a Bulharskom. Má projektovanú technickú kapacitu od 20 mld. metrov kubických v počiatočnej fáze projektu až do 40 mld. metrov kubických v konečnej fáze. Odhadované investičné náklady na prvú fázu projektu sú od 1,14 mld. eur do 1,52 mld. eur.

Na Slovenskej kooperačnej burze (SKB) sa zúčastnilo 289 spoločností z 19 krajín sveta, pričom najsilnejšie zastúpenie mali slovenské a maďarské firmy. Už pred burzou si partneri mohli dohodnúť cez špeciálny internetový portál stretnutia a rokovať systémom B2B, pričom bolo naplánovaných 736 takýchto bilaterálnych rokovaní. Burza firmám poskytla možnosť vymeniť si skúsenosti, nadviazať nové obchodné kontakty, či zapojiť sa do subdodávateľského reťazca významných nadnárodných spoločností.

Ako uviedol Žiga, prínosom je, že toto podujatie umožňuje nadviazanie hospodárskej spolupráce aj na regionálnej úrovni, nielen na úrovni Bratislavy a Budapešti. Dodal, že na kooperačnej burze sa zúčastňuje vyše 150 slovenských a 102 maďarských firiem. Konštatoval, že úroveň maďarsko-slovenských hospodárskych vzťahov je na veľmi dobrej úrovni.

Ako uviedol Péter Szijjártó, aj maďarská strana očakáva rozvoj dobrých vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom, k čomu prispeje aj toto podujatie.