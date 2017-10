Európska únia nemá dostatok colníkov v prípade tvrdého brexitu

Vyplýva to z analýzy britského denníka Financial Times (FT). Ak by rokovania o brexitu stroskotali, chýbajúci colníci by obchodné vzťahy podľa denníka komplikovali najmenej rok.

Podľa FT hrozí problémy predovšetkým pre dobu, akú v niektorých krajinách EÚ trvá vzdelanie a výcvik nových colníkov. Napríklad vo Francúzsku sú to dva roky a v Nemecku dokonca tri.

Krajiny európskej dvadsaťsedmičky pritom napriek neistote, ktorá je s rokovaním o brexitu spojená, nie sú ochotné začať zvyšovať počty zamestnancov colných správ. Napríklad švédska colná správa na otázku britského denníka uviedla, že si nie je vedomá toho, že by vláda pre brexit uvažovala o zvýšenie počtu ich pracovníkov.

Podľa FT je u niektorých krajín kvôli dlhým lehotám na výcvik už teraz neskoro a v prípade brexitu bez dohody by komplikácie kvôli nedostatku colníkov nastali vo vzájomnom obchode tak ako tak. Britská ministerstvá sa pritom na rozdiel od svojich európskych náprotivkov na možnosť, že Británia v marci 2019 opustí EÚ bez dohody, pripravujú, napísal britský denník. Podľa neho by v Británii pre zvýšený počet colných deklarácií bolo treba až 5000 nových colníkov.

„Myslím si, že budeme najskôr musieť počkať na to, kam rokovania o brexite povedú,“ povedal FT vysoko postavený zamestnanec švédskej colnej správy. Neistota panuje aj v Holandsku, ktoré je tretím najväčším obchodným partnerom Británie v Európe. Hovorca miestneho odborového zväzu FNV britskému denníku povedal, že vláda si je vedomá, „že bude potrebovať viac ľudí, ale nevie koľko, kým nebude na stole konečná dohoda“.