Britská centrálna banka žiada vládu o dohodu s EÚ o prechodnom období

Bank of England upozornila, že prvý deň po odchode Veľkej Británie z Európskej únie by britský finančný sektor mohol stratiť 10 tis. pracovných miest. Britská centrálna banka zároveň v stredu vyzvala vládu, aby rýchlo dosiahla s EÚ dohodu o prechodnom období.

Sam Woods, viceguvernér Bank of England, v parlamente povedal, že očakáva stratu 10 tisíc pracovných miest v „prvý deň“ po brexite. Konštatoval, že to bude predstavovať zhruba 2 percentá pracovnej sily britského bankového a poisťovacieho odvetvia.

Bank of England vyzvala vládu, aby sa s EÚ dohodla na prechodnom období, počas ktorého budú terajšie ekonomické a obchodné vzťahy v platnosti prinajmenšom pár rokov po brexite. Woods poslancom povedal, že ak dohoda o prechodnom období má firmám pomôcť, mala by sa uzavrieť čo najskôr. Viceguvernér ďalej uviedol, že nedávna štúdia konzultačnej firmy Oliver Wyman, podľa ktorej by britský sektor finančných služieb mohol počas dlhšieho obdobia stratiť 65 tis. až 75 tis. pracovných pozícií, je v rámci „možného pásma scenárov“.