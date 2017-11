Britská vláda zverejní tajné dokumenty o vplyve brexitu

Vynútili si to v stredu neskoro večer poslanci. Vláda konzervatívnej premiérky Theresy Mayovej nechcela obsah štúdií o hospodárskych dôsledkoch brexitu zverejniť s tým, že by to mohlo oslabiť jej pozíciu pri rokovaniach s Bruselom.

Konzervatívni poslanci dostali podľa britských médií príkaz zdržať sa hlasovania v obavách z toho, že mnoho z nich sa pridá k opozičným labouristom, čo by znamenalo pre Mayovú nepríjemnú porážku.

Poslanci v stredu rozhodovali archaickým typom hlasovania, o ktorého záväznosti pre vládu panovali spory. Andrea Leadsomová, ktorá za kabinet dohovára vládne záležitosti v Dolnej snemovni, ale vo štvrtok oznámila, že vláda výsledok hlasovania za záväzný považuje a dokumenty vo vhodnej dobe zverejní. Chce ale napred vyhodnotiť, ktoré informácie sú citlivé a mohli by uškodiť rokovaciemu procesu.

Vláda v pondelok oznámila, že nechala vypracovať 58 štúdií o vplyve brexitu na britskú ekonomiku. Dokumenty podľa nej pokrývajú 88 percent ekonomiky. Poslancov ale popudila neochota kabinetu výskumy zverejniť. Predovšetkým opozícia sa ozvala, že dokumenty by mali byť predmetom diskusie v parlamente a napomôcť počas verejnej diskusie tomu, ako by mala vyzerať dohoda s EÚ o vystúpení z bloku.