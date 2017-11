Bitcoin prvýkrát prekročil hranicu 7000 dolárov

Najnovším stimulom k pokračujúcemu rastu ceny bitcoinu je podľa analytikov zrejme oznámenie amerického burzového operátora CME Group, že chce ešte vo štvrtom štvrťroku začať obchodovanie s termínovanými kontraktmi na túto kryptomenu. Za necelý mesiac bitcoin prelomil tri hranice, 12 októbra prekročila 5000 USD a 20. októbra 6000 USD.

Podľa kritikov je ale vytrvalý silný rast dôkazom toho, že softvérom vytvorené aktívum je bublinou a nemalo by mať krytie regulovaných trhov. CME je prevádzkovateľom najväčšieho svetového trhu s termínovými kontraktmi a napríklad analytici spoločnosti Themis Trading sú presvedčení, že CME podlieha tlaku zákazníkov. Nemala by sa vraj púšťať do „veľmi riskantného, ​​neregulovaného nástroja, ktorý má vo svojej histórii podvody a manipuláciu“, píše sa na firemnom blogu.

Produkty, aké CME chystá, podľa Themis Trading silne pripomínajú obligácie, s ktorými sa obchodovalo počas finančnej krízy. Kritikov bitcoinu je ale oveľa viac, vrátane napríklad šéfa americkej investičnej banky JPMorgan Chase&Co Jamieho Dimona.

Vytvorenie kontraktu na bitcoin u veľkej finančnej inštitúcie podliehajúcej regulácii ale veľmi pravdepodobne posilní legitimitu bitcoinu. Zavedenie termínovaného kontraktu ešte musia schváliť regulátori.

Bitcoin vznikol v roku 2009 ako alternatíva oficiálnych mien a počas rokov sa presadil ako popredná kybernetická mena sveta. Vytvára ju sieť počítačov so špecializovaným softvérom, naprogramovaným tak, aby uvoľňoval nové virtuálne mince stabilným a postupne sa spomaľujúcim tempom. Pretože nie je pod kontrolou žiadnej centrálnej banky a dá sa ľahko presúvať, často bitcoin využívajú aj ľudia, ktorí sa chcú skryť pred dohľadom úradov.

Kurz bitcoinu je v porovnaní s oficiálnymi menami veľmi nestabilný a ľahko podlieha špekuláciám. Na rozdiel od bežných mien nemá za sebou žiadnu reálnu oporu v podobe ekonomiky, na ktorej výkon by bol naviazaný.