Trump vybral za budúceho šéfa Fedu Jeromeho Powella

„Je len málo postov, ktoré sú dôležitejšie ako tento,“ uviedol Trump pri štvrtkovom oznámení nominácie, ktorého sa zúčastnil tiež Powell. Prezident vyjadril nádej, že Senát Powella vo funkcii rýchlo potvrdí.

Jerome Powell (v popredí) je nominantom amerického prezidenta Donalda Trumpa na pozíciu šéfa Fed-u. Autor: Reuters, Carlos Barria

Právnik a bývalý investičný bankár Powell bol do rady guvernérov Fedu vymenovaný v roku 2012 predchád­zajúcim prezidentom Barackom Obamom. Powell, rovnako ako Yellenová, podporuje umiernený prístup k menovej politike, charakterizovaný len pozvoľným zvyšovaním úrokových sadzieb. Jeho vymenovanie do čela Fedu by tak mohlo zabezpečiť pokračovanie menovej politiky, ktorá vyhovuje investorom.

Fed v stredu podľa očakávania ponechal základné úroky bezo zmien, ale signalizoval budúce zvyšovanie úrokov. Poukázal na solídny rast ekonomiky aj na zlepšujúce sa podmienky na trhu práce.

Centrálna banka naposledy zvýšila základnú úrokovú sadzbu na júnovom zasadnutí, a to o štvrť percentuálneho bodu do rozpätia 1,00 až 1,25 percenta. Predpokladá sa, že k ďalšiemu zvýšeniu úrokov prikročí na decembrovom zasadnutí.