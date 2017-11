Apple mal rekordné tržby, na nový iPhone X ľudia stáli v radoch

Americká spoločnosť Apple zvýšila vo štvrtom finančnom štvrťroku čistý zisk medziročne o 19 percent na 10,71 miliardy dolárov. Tržby dosiahli 52,58 miliardy dolárov, čo je rekordný výsledok pre tento kvartál.

Hrubá marža firmy dosiahla 37,9 percenta (v rovnakom období pred rokom 38 percent). Predaje v zahraničí sa na tržbách firmy podieľajú 62 percentami.

Prvý zákazník, ktorý si kúpil nový iPhone X v Apple Store v čínskom Pekingu. Autor: Reuters, Damir Sagolj

Firma tiež oznámila, že počas štvrťroku, ktorý skončil 30. septembra, predala 46,7 milióna telefónov iPhone. Predaj tak prekonal očakávania analytikov, ktorý ho podľa prieskumu spoločnosti FactSet odhadovali na 46,4 milióna. Cena akcií podniku sa po zverejnení výsledkov vyšplhala na nové rekordné maximum.

Predaj telefónov iPhone sa zvýšil o 2,5 percenta, hoci mnoho ľudí čaká na príchod nového modelu iPhone X. Celkové tržby spoločnosti vzrástli o 12 percent na 52,58 miliardy dolárov zo 46,85 miliardy pred rokom. Telefóny iPhone sa na týchto tržbách podieľali takmer 55 percentami. Služby sa na tržbách Applu podieľajú 16 percentami a predaje počítačov Mac tvoria 15 percent tržieb. Deväť percent tržieb vytvárajú tablety iPad a šesť percent sú ostatné tržby, do ktorých sa ráta napríklad aj predaj inteligentných hodiniek iWatch.

V prvom štvrťroku nového finančného roka, ktoré zahŕňa kľúčovú vianočné sezónu, očakáva Apple tržby v rozsahu od 84 do 87 miliárd dolárov. To by predstavovalo výrazný nárast z rekordných 78,4 miliardy pred rokom.

Štvrťročné údaje podľa agentúry DPA tiež ukázali, že Applu sa podarilo zastaviť dlhodobý útlm predaja tabletov iPad. Ich predaj vzrástol o viac ako 11 percent na 10,3 milióna kusov. Stúpli aj predaje počítačov Mac na 5,4 milióna kusov.

Za celý uplynulý finančný rok spoločnosť Apple zarobila 48,35 miliardy dolárov, teda zhruba o šesť percent viac ako v predchádzajúcom období. Celoročné tržby podniku vzrástli tiež o zhruba šesť percent na viac ako 229 miliárd dolárov.

Ľudia v Singapure pred obchodom Apple čakajú na nový telefón iPhone X. Autor: Reuters, Edgar Su

O iPhone X je veľký záujem

Spoločnosť Apple rozbehla v piatok predaj nového telefónu iPhone X. Firma začala na tento prístroj prijímať predbežné objednávky 27. októbra a stretla sa s mimoriadne silným záujmom. Niektorí analytici však majú obavy, či Apple dokáže vyrábať dostatočný počet telefónov, aby uspokojil dopyt.

Napríklad v austrálskom meste Sydney zhruba štyri stovky ľudí čakali v rade pred obchodom spoločnosti Apple, aby boli medzi prvými majiteľmi nového smartfónu iPhone X. Niektorí ich kupujú pre seba, iní dúfajú, že na nich zarobia.

„Je to krása, kamoš. To je pocit. Som vzrušený,“ povedal agentúre Reuters osemnásťročný Bishoy Behman potom, čo si ako prvý v rade kúpil dva telefóny iPhone X. Tie chce následne so ziskom predať. Behman za každý prístroj zaplatil 1579 austrálskych dolárov. Dúfa, že telefóny predá po zhruba 3000 austrálskych dolárov.

Finančný riaditeľ Applu Luca Maestri vo štvrtok povedal agentúre Reuters, že firma je s vývojom výroby telefónov iPhone X „celkom spokojná“. Dodal, že produkcia týchto telefónov sa každým týždňom zvyšuje.

Apple je s trhovou hodnotou okolo 868 miliárd dolárov najcennejšie verejne obchodovanou spoločnosťou na svete. Podľa analytika Daniela Ivesa zo spoločnosti GBH Insights nie je vylúčené, že trhová hodnota Applu prekoná hranicu jeden bilión dolárov.