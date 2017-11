Kto sa osvedčí, má mať v Jaguari vyšší plat

Priemerná mesačná mzda pre kvalifikovaných robotníkov a výrobných pracovníkov v Jaguari sa má pohybovať v rozmedzí od 900 do 1 800 eur. Ilustračná snímka.

Robotníci prichádzajúci na pohovory do budúcej nitrianskej automobilky Jaguar Land Rover sú konfrontovaní s ponukou nástupných platov vo výške "len" 650 až 720 eur v hrubom. Vedenie závodu však zároveň sľubuje, že po započítaní všetkých príplatkov budú najnižšie platy začínať na sume asi 900 eur v hrubom, čo by už na región bol pri robotníckej pozícii "slušný" plat.

Cesta k vyššej mzde vedie cez príplatky, bonusy, 13. plat či odmeny za odbyt a zisky fabriky. Podobný systém odmeňovania funguje aj vo Volkswagene Slovakia, kde však nástupné platy robotníkov začínajú na sume 834 eur v hrubom a po započítaní všetkých odmien stúpnu hneď pri nástupe na 1 050 až 1 250 eur.

„Uplatňujeme komplexný systém, v ktorom sa mesačná mzda pre kvalifikovaných robotníkov a výrobných pracovníkov bude pohybovať v rozmedzí od 900 po 1 800 eur v priemere za mesiac, v závislosti od konkrétnej pracovnej pozície a skúseností. Priemerná mzda pozostáva z mesačného platu, príplatku za dopravu, príplatku za zručnosti, mesačného bonusu a trinásteho platu,“ povedal Jozef Plško, hovorca Jaguar Land Rover Slovakia. Podľa neho automobilka ľuďom poskytne tiež ďalšie benefity v podobe doplnkového dôchodkového, úrazového či životného poistenia.

Závod do jari budúceho roku plánuje zrealizovať nábor približne tisíc nových zamestnancov a samotná výroba osobných motorových vozidiel sa rozbehne koncom roka 2018, zatiaľ na jednu zmenu. Následne sa v závislosti od dopytu môže prejsť na nepretržitú výrobu a potom pribudnú ďalšie príplatky za prácu v noci a prácu na zmeny. Automobilka chce zamestnávať hlavne miestnych ľudí. „Väčšina z našich viac ako 500 zamestnancov pochádza zo Slovenska a viac ako 90 percent je priamo z regiónu. Aj aktuálne sa primárne zameriavame na oslovenie ľudí pochádzajúcich priamo z nitrianskeho regiónu a blízkeho okolia,“ dodal Plško.

Mzdy sú postavené na príplatkoch

Podľa skúseností personálnych agentúr je možné nájsť pracovitých ľudí za hrubú mzdu vo výške 650 eur len v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou. V Nitre je aktuálne nezamestnanosť na úrovni 3,48 percenta a z úradov práce je do zamestnania pripravených nastúpiť 2 885 ľudí. „Aj preto sa nedá očakávať, že by ľudia v Jaguari zarobili v priemere 650 eur v hrubom. S vysokou pravdepodobnosťou tu ide o základnú mzdu bez akýchkoľvek príplatkov. Tá však býva iba časťou celkového zárobku, ktorý pracovník dostane,“ uviedla Jana Mesárová, okresná manažérka v personálnej agentúre Wincott People.

Rovnaký názor majú aj ďalší predstavitelia zamestnávateľov. „Jaguar Land Rover by nemal v Nitre šancu nájsť schopných zamestnancov za 650 eur v hrubom,“ povedal viceprezident Zväzu strojárskeho priemyslu Juraj Borgula. Robotník s platom 650 eur v hrubom by dostal v čistom 516 eur. Zároveň mzdové náklady automobilky na zamestnanca s hrubým platom 650 eur sú po zaplatení všetkých odvodov 879 eur. „Veľa nezamestnaných nemá v regiónoch s dostatkom pracovnej sily problém načierno zarobiť aj 600 eur a ďalšie peniaze získa formou rôznych podpôr od štátu,“ pokračoval Borgula. Napríklad nezamestnaní manželia so štyrmi deťmi majú nárok na dávku v hmotnej núdzi vo výške 216,10 eur za mesiac. Ďalej im štát vyplatí mesačný príspevok na bývanie vo výške 89,20 eura.

Čierna práca s veľkými fabrikami spájaná nie je, tento problém však nepriamo na ne vplýva. „Šikovný nezamestnaný môže v regiónoch reálne zarábať od 700 do 900 eur v čistom a určite nepôjde oficiálne pracovať za menej peňazí. Jedným z riešení tohto problému je napríklad zníženie vysokých odvodov. Určite nepomôže trestanie ľudí alebo firiem,“ upozornil Borgula. Pred dvoma týždňami polícia odhalila 62 nelegálnych pracovníkov pracujúcich v priemyselnom parku Šaľa. Všetci zamestnanci pochádzali z krajín mimo EÚ a po odhalení políciou im bol zakázaný vstup do schengenského priestoru. „Práve pre Ukrajincov a Srbov je lukratívne oficiálne pracovať v Jaguari Land Rover za hrubú mzdu 650 eur v hrubom. No šikovní Slováci budú pýtať určite vyššie mzdy,“ dodal Borgula.

Lojálni zamestnanci zarábajú výrazne viac

V prosperujúcich fabrikách sú kľúčom k vysokým mzdám silné odbory. Vo Volkswagene Slovakia bol toto leto po prvý raz v histórii 6-dňový štrajk a následne vedenie podniku súhlasilo napríklad so škrtnutím prvej a druhej platovej triedy. Aktuálne tak nastupujúci robotníci vo Volkswagen Slovakia začínajú pracovať za 834 eur v hrubom. „Tento základný plat sa zvyšuje o rôzne príplatky za prácu na zmeny, v rizikovom prostredí či prácu cez víkend. Ďalej ho zvyšujú aj osobné a skupinové ohodnotenie a u nás môže mať začínajúci zamestnanec bez problémov okolo 1 000 eur v hrubom,“ povedal šéf odborov vo Volkswagene Slovakia Zoroslav Smolinský.

Podľa samotnej automobilky sú nástupné platy zamestnancov ešte o niečo vyššie. „Hrubý nástupný mesačný plat výrobného zamestnanca sa pohybuje od 1 050 eur do 1 250 eur v závislosti od kvalifikácie,“ uviedla hovorkyňa Volkswagenu Slovakia Lucia Kovarovič Makayová. Zamestnanci v najväčšej domácej fabrike navyše dostanú aj nástupný bonus a môžu počítať aj s vyplatením 13. a 14. platu. Fabrika tiež pravidelne vypláca odmenu za dosiahnutý hospodársky výsledok. Pracovníci s niekoľkoročnými skúsenosťami zároveň môžu počítať s výrazne vyššími mzdami. „Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov bez manažmentu spoločnosti je 1 804 eur za rok 2016,“ dodala Makayová.