Tesle chýba lítium, ktoré je aj v Česku

Lítium sa používa pri výrobe batérii do áut. Tesla ho má málo. Autor: Reuters

Automobilka Tesla je priam elektricky silná a úspešná. No zároveň neschopná elektrické autá vyrobiť v požadovanom množstve a kvalite. Ľudia majú záujem o autá tejto automobilky. No zdá sa, že Tesla nie je schopná dať na cesty ani základný model Tesla 3. Problémom sú zrejme batérie a lítium.

Ešte pred tromi mesiacmi Elon Musk (šéf a spolumajiteľ spoločnosti Tesla) vravel, že z výrobných liniek bude každý týždeň schádzať 10-tisíc vozov Model 3. To sa nestalo. Čakacie lehoty na dodanie automobilu zákazníkovi presahujú aj desať mesiacov. Musk to nepopiera. „Prejdeme si výrobným peklom,“ odkázal Musk 33-tisíc zamestnancom.

Tesla je v súčasnosti luxusná značka. Model S v základnej výbave stojí okolo 65-tisíc eur. Podobný stroj BMW i8 vyjde na 144-tisíc. Väčšina automobiliek však nerazí cestu luxusu. Elektromobily chcú dostať do každej domácnosti. Preto na vývoji elektromobilov pracuje aj General Motors, Nissan, Peugeot, Volkswagen a ďalšie veľké automobilky.

Elektromobily nepotrebujú benzín alebo naftu. Potrebujú však solídnu batériu, ktorú je možno rýchlo dobiť na súčasných čerpacích staniciach. Alebo doma v garáži. Preto nástup elektromobility mieša karty aj v ropnom priemysle. V súčasnosti 99 percent áut jazdí na benzín alebo diesel. Mnoho veľkomiest však pripravuje legislatívu na zákaz vjazdu klasických – spaľovacích motorov. Dôvodom je snaha o zlepšenie kvality ovzdušia v mestách.

Dá sa preto predpokladať, že éra ropných veľmocí, ako sú Saudská Arábia, Kuvajt, Irán, Rusko či Venezuela, sa chýli ku koncu. Hlavný prím budú hrať krajiny schopné vyvinúť a vyprodukovať efektívne elektrobatérie. A samozrejme, energetické spoločnosti, ktoré vedia dodať na trh takzvanú zelenú energiu. Mala by pochádzať z obnoviteľných zdrojov, ako sú voda, vietor či slnečné žiarenie.

Automobilka Tesla postavila v Arizone fabriku nazvanú Gigafactory. Jej úlohou je produkovať elektrobatérie pre autá Tesla. Nedostatok vstupných surovín však brzdí rozvoj celého koncernu. Ťažiarske spoločnosti sú preto ochotné ťažiť aj tam, kde to dosiaľ nebolo ekonomicky výhodné. Dobrým príkladom je Česko. Boj o tamojšie zásoby lítia (lítium sa používa pri výrobe batérií) sa už preniesol do vnútroštátnych aj medzinárodných sporov. Česko má totiž zásoby lítia, ktoré môžu do štátneho rozpočtu priniesť desiatky miliárd eur. Podľa predbežných odhadov môže Česko vlastniť až tri percentá lítia na svete.