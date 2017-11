Čistý zisk Slovenskej sporiteľne sa znížil o štvrtinu

V medziročnom porovnaní to znamenalo pokles o 26,7 %. Čisté úrokové výnosy skupiny sa znížili o 5,3 % na 328,2 mil. eur a čisté príjmy z poplatkov a provízií klesli o 9,9 % na 83,4 mil. eur. Prevádzkové náklady Slovenskej sporiteľne mierne klesli o 0,1 % na 206,3 mil. eur, kým prevádzkové výnosy sa znížili o 5,7 % na 425,6 mil. eur.

Zníženie konsolidovaného čistého zisku o vyše štvrtinu ovplyvnili podľa banky predovšetkým dve mimoriadne transakcie, ktoré ovplyvnili výsledky hospodárenia ešte v roku 2016. Prvou bol predaj účasti v spoločnosti Visa Europe Ltd spoločnosti Visa Inc v hodnote 26,8 mil. eur a tiež mimoriadny výnos 14,5 mil. eur z vkladu časti podniku týkajúceho sa POS terminálov a transakcií do spoločnosti Global Payments, s.r.o. Navyše počas prvých deviatich mesiacov tohto roka Slovenská sporiteľňa zúčtovala už hodnotu celoročného príspevku do Rezolučného fondu v sume 2,8 mil. eur a rovnako celoročného príspevku do Fondu ochrany vkladov vo výške 0,8 mil. eur. Celkovo tak banka za prvé tri štvrťroky odviedla na spomínaných príspevkoch a bankovej dani 23,8 mil. eur.

Ako ďalej informovala banka, pokles úrokových výnosov je dôsledkom dlhodobého vývoja klesajúcich úrokových sadzieb na trhu, ako aj pokračujúceho silného tlaku na marže novoposkytnutých, ako aj refinancovaných úverov. Ďalším faktorom je obmena maturovaných cenných papierov v portfóliu banky, ktoré obstaráva s nižším úrokovým výnosom. Za poklesom výnosov s poplatkov a provízií stojí aj spomínané odčlenenie časti bankových aktivít týkajúcich sa POS terminálov do novovzniknutej spoločnosti Global Payments, ktoré sa udialo v treťom kvartáli minulého roka.

Objem úverov klientom Slovenskej sporiteľne pritom medziročne stúpol až o 15,3 % na 11,378 mld. eur. Úvery poskytnuté obyvateľstvu vzrástli o 14,1 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré stúpli o 15,7 %, kým spotrebné úvery rástli o 9,5 %. Úvery korporátnym klientom medziročne stúpli o 15 %. Na druhej strane celkové záväzky voči klientom Slovenskej sporiteľne vzrástli o 9,5 % na 12,279 mld. eur, z čoho vklady obyvateľstva tvorili 10,1 mld. eur.

Slovenská sporiteľňa je najväčšia slovenská banka. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, sa Slovenská sporiteľňa začlenila do finančnej skupiny Erste. Ku koncu septembra tohto roka evidovala banka vyše 2,27 mil. klientov, takmer 1,5 mil. vydaných platobných kariet a bezmála 1 mil. užívateľov internetbankingu. Slovenská sporiteľňa zamestnáva vyše 4,2 tis. ľudí.