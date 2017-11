Silvester je takmer vypredaný, ceny stúpli aj o tretinu

Silný dopyt ťahal hore aj ceny. Tie za posledné dva roky pre najžiadanejšie termíny a lokality išli hore takmer o tretinu.

Cena ubytovania v silvestrovskom termíne priamo pri svahu sa pohybuje aj s polpenziou od 25 do 60 eur eur na osobu a deň. Okrem toho treba počítať so skipasom za 15 až 30 eur na deň a nákladmi na lyžiarsky výstroj. Zimná dovolenka je tak výrazne drahšia ako letná a najdrahšie pobyty sa cenou už vyrovnajú rakúskym Alpám, kde sú služby, a najmä kvalita zjazdoviek na podstatne vyššej úrovni.

„Trend je taký, že stále viac ľudí vyhľadáva aj možnosť tráviť Vianoce mimo domu, bez stresu a v pohode na horách – so snehom,“ hovorí manažérka pre komunikáciu regiónu Liptov Katarína Šarafínová. Na obdobie Silvestra sa už podľa nej vo vychytenom Liptove predávajú posledné izby. Na dračku ide hlavne ubytovanie priamo pri svahu či v bezprostrednom okolí. Obľúbené sú aj lokality, kde sa dá skĺbiť lyžovanie s návštevou blízkeho akvaparku. Zima sa zatiaľ javí rovnaká ako vlani, dodáva Šarafínová – teda rekordná.

To, že aj rok 2017 a s ním aj blížiaca sa zimná sezóna budú minimálne také úspešné ako minulý rok, naznačil už vývoj z tohtoročného leta. O dovolenku na Slovensku je záujem, čo dokazuje aj skúsenosť ubytovacích portálov, turistických stredísk či samotných hotelov.

Silvestrovské pobyty si ľudia začali rezervovať už po lete – začiatkom septembra, vysvetľuje Pavol Paradeiser z portálu Ubytovanie na Slovensku. „Vždy je niečo voľné na Silvestra, ale tie najlepšie ubytovania sú už dávno obsadené,“ hovorí. Na Vianoce sa však podľa neho zaujímavé destinácie ešte nájdu. Na rezerváciu lyžovačky v jarnom termíne zostáva ešte nejaký čas, no najvychytenejšie miesta si už treba pomaly zaistiť. „Platí to isté ako na Silvestra, ak chce niekto super ubytovanie, musí to riešiť vo veľkom predstihu,“ hovorí Paradeiser. Niektoré chaty priamo na svahu sú rezervované aj rok vopred.

Posledné dva roky dražieme

„Počas celého roka zaznamenávame nadpriemernú obsadenosť. Zimné obdobie by nemalo byť výnimkou,“ hovorí marketingový manažér portálu ZľavaDňa Peter Blažečka. Posledné kapacity na Silvestra sa už podľa neho míňajú – pobyty v tomto období sú už plné takmer z dvoch tretín. Najväčší záujem je o Vysoké a Nízke Tatry, prípadne Oravu, a to najmä strediská položené vyššie ako 1 000 metrov nad morom, kde je záruka snehu.

Hore však za posledné roky nešiel len záujem o domáce pobyty, ale aj cena. Vyšší dopyt ťahal ceny pobytov vo vychytených termínoch hore už druhý rok po sebe. Medziročne ceny rástli o 10 až 15 percent. „Podobným tempom však rástli aj minulý rok, čo znamená, že za dva roky narástli aj o viac ako 30 percent,” hovorí Blažečka. Vyššie ceny majú hlavne najpopulárnejšie lokality a termíny, dodáva.

Minulý rok bol rekordný nielen v počte dovolenkárov na Slovensku, ale aj v zárobkoch. Tržby v domácom organizovanom cestovnom ruchu vlani po piatich rokoch stúpli oproti roku 2015 takmer o tretinu.

Rekordné boli však vlani aj počty zahraničných turistov. Tých k nám prišlo o približne tri štvrtiny viac ako v roku 2015. O viac ako tretinu išiel hore aj počet dní, čo tu zostali. Najviac cudzincov navštívilo vlani Bratislavský kraj. Návštevnosť tu však ťahalo výrazne hore aj naše predsedníctvo. Na druhom mieste bol Košický a Prešovský kraj.

Najviac turistov k nám v roku 2016 tak ako obyčajne prišlo zo susedného Česka, Rakúska, Poľska a Maďarska. V rebríčkoch cudzincov cestovných kancelárií však viedli vlani Američania. Tí si zvyčajne odskočili z výletnej lode na jeden deň v hlavnom meste. Rovnaké zvyky majú aj Rakúšania, ktorí skončili na druhom mieste. Nasledovali Nemci, Ukrajinci, Francúzi a Česi. Práve tí u nás pobudnú priemerne štyri dni.

Chodník korunami stromov potiahol celý región

„Práve v novembri sa ľudia rozhodujú, ako strávia sviatky,“ vysvetľuje marketingová manažérka horského hotela Sliezsky dom Petra Ihnačáková. Hotel má podľa nej stále dosť voľných kapacít a za sebou už aj prvý sneh. Vzhľadom na lokalitu nie je však hotel vyhľadávaný na lyžovačky. „Náš hotel v zimnej sezóne navštívia práve hostia, ktorí si chcú zimu vychutnať inak,“ hovorí Ihnačáková. Hotel sa však pomaly dostáva do povedomia, keďže je otvorený celoročne.

Prvý sneh napadol už aj v Bachledovej doline v Spišskej Magure. Lokalite pomohlo otvorenie Chodníka korunami stromov, ktorý sľubuje nádherný výhľad. Potiahlo to nielen návštevnosť, ale aj počet rezervácií tamojších ubytovacích zariadení, vysvetľuje Martina Múdra zo strediska Bachledka Ski & Sun. „Destinácia už nie je zaujímavá len pre lyžiarov, ale i pre nelyžiarov,“ hovorí.

„V niektorých hoteloch dopredávame posledné voľné izby,“ hovorí Zuzana Fabiánová za Tatry Mountain Resorts. Patria sem horské strediská Jasná Nízke Tatry, Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso, tiež akvapark Tatralandia. Priemerná obsadenosť je v súčasnosti okolo 50 až 60 percent, dodáva Fabiánová. Záujem začína byť aj o lyžovačku počas polročných prázdnin začiatkom februára a tiež jarných prázdnin. Vedie zatiaľ Jasná, kde si už ľudia rezervujú ubytovanie na koniec februára. Práve vtedy prázdninujú deti v Žilinskom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji. Vlani tu návštevnosť v horských strediskách od novembra do apríla medzisezónne vyskočila o viac ako desatinu.