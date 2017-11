Britské firmy sa chystajú na možnosť, že dohoda s EÚ po brexite nebude

Takmer dve tretiny britských firiem budú mať do konca marca plán pre prípad nepredvídaných udalostí spätých s odchodom Británie z Európskej únie.

Uvádza sa to v texte prejavu, ktorý v pondelok na výročnej konferencii Konfederácie britského priemyslu (CBI) prednesie jej predseda Paul Drechsler. Z textu v nedeľu citoval spravodajský server BBC. Doterajšie rokovania o brexitu Drechsler označil za „mydlovú operu v hlavnom vysielacom čase“.

Hoci isté zatiaľ nie je nič, desať percent britských firiem je na prípadný brexit bez dohody s EÚ v roku 2019 už pripravených. Tretina podnikov chce začať so zavádzaním plánov do konca januára a 26 percent k tomu plánuje prikročiť do konca marca 2018.

O brexite a jeho dopadoch ešte nezačalo rokovať 13 percent spoločností. Desatina firiem už začala presun aktivít, či už presunom personálu alebo najímaním zamestnancov v nových lokalitách. Príprava zaostáva najmä v menších firmách. Prieskumu, ktorý sa uskutočnil v prvej polovici októbra, sa zúčastnilo 306 firiem.

V záujme ochrany britskej ekonomiky je podľa Drechslera najvyšší čas, aby sa vláda a podnikatelia spojili a vypracovali jasnú stratégiu.

Ak by Británia neuzavrela dohodu s EÚ o fungovaní ekonomických vzťahov po jej odchode z únie, je isté, že jej hospodársky rast sa spomalí, hoci len krátkodobo.

„Potrebujeme jednotnú a jasnú stratégiu, plán toho, čo chceme a aký druh vzťahov s EÚ požadujeme,“ poznamenal Drechsler. Čas beží, brexit je tu za približne 500 dní.