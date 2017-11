Obchvat Prešova na úkor ďalších generácií?

Severný obchvat Prešova je stále len na papieri. Napriek pripravenému projektu štát nevyčlenil dostatok finančných prostriedkov na to, aby odštartoval výstavbu rýchlostnej cesty R4, ktorá by odbremenila mesto od desiatok tisíc vozidiel.

Rezorty dopravy a financií navyše uvažujú o výstavbe druhej etapy severného obchvatu len v polovičnom profile. Kvôli rastúcej intenzite dopravy z dlhodobého hľadiska môže byť polovičný profil nevýhodný a doplatiť na to môžu budúce generácie.

"Považujeme to len za výhovorky, že štát nenašiel dostatočné množstvo peňazí. Veď na výstavbu nie je potrebný celý objem financií naraz. Výstavba prvej etapy má trvať štyri roky, pričom ročne by nám stačilo približne 40 miliónov eur,“ povedal Jozef Baran predseda občianskeho združenia Lepší Prešov, ktoré vytvára aktivity na urýchlenú výstavbu severného obchvatu.

Eurofondy na výstavbu diaľnic sú do roku 2021 vyčerpané. Z európskych zdrojov z aktuálneho obdobia je možné postaviť už len úsek rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany. Štát môže ďalšie diaľničné úseky rozostavať len zo štátneho rozpočtu, prípadne zo súkromného kapitálu formou PPP projektu.

"Aktuálne sa realizuje na základe aktualizovaných dopravných prieskumov prepočet CBA analýzy (analýza nákladov a prínosov). Po spracovaní tejto analýzy, ktorá definitívne potvrdí oprávnenosť zvoleného technického riešenia, požiadame ministerstvo financií o pridelenie finančných prostriedkov na výstavbu tejto stavby,“ informuje odbor komunikácie ministerstva dopravy.

Prvá etapa prešovského obchvatu má byť dlhá 4,3 kilometra, pričom na danom úseku sa bude nachádzať 1,2 kilometra dlhý tunel Bikoš. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v súčasnosti pripravuje podklady na vyhlásenie súťaže pre tento úsek. Severný obchvat má dopravu v meste odľahčiť o tisíce áut.

"V závislosti od zvolenej miery detailu a použitej metodiky sa predpokladaná miera intenzity dopravy na prvej etape R4 v Prešove v roku 2035 pohybuje od 16– do 18-tisíc vozidiel za 24 hodín,“ informuje rezort dopravy. Podľa celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015, ktoré realizovala Slovenská správa ciest (SSC), jazdí priamo cez Prešov po ceste prvej triedy I/18 spolu 30 731 automo­bilov denne.

Druhá etapa, s dĺžkou 10,2 kilometra, bude obsahovať tunel Okruhliak s celkovou dĺžkou 1,9 kilometra. Rezort dopravy zvažuje výstavbu druhej etapy v polovičnom profile.

Podľa Jozefa Barana z občianskeho združenia Lepší Prešov by výstavba úseku v dvojpruhovom usporiadaní bola na úkor budúcich generácií. V budúcnosti by kvôli vysokým intenzitám dopravy štát musel možno aj tak pristúpiť k dostavbe plného profilu, pričom by následne boli celkové náklady na výstavbu výrazne vyššie. NDS v súčasnosti vykupuje pozemky pod druhou etapou severného obchvatu, pričom výkup je potrebné zrealizovať pod plným profilom.

"Definitívne rozhodnutie o šírkovom usporiadaní ešte nepadlo. Predpokladané intenzity dopravy v rámci druhej etapy severného obchvatu predstavujú asi 11-tisíc vozidiel za 24 hodín,“ informuje rezort dopravy. Podľa Bruselu by mal byť plný profil pri premávke 20-tisíc áut denne. Obchvat Prešova sa však z eurofondov zrejme stavať nezačne. Navyše vozidiel rýchlo pribúda a ide tiež o cestu v meste, kde sú otázky spojené s bezpečnosťou.

Ľubomír Palčák, šéf Výskumného ústavu dopravného, v rozhovore pre denník Pravda v marci tohto roka uviedol, že budovanie jedného diaľničného pásu automaticky neznamená pre investora polovičné náklady.

Aktuálne je vo výstavbe juhozápadný obchvat Prešova na diaľnici D1 s tunelom Prešov v plnom profile. Jeho financovanie prebieha prostredníctvom eurofondov, z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Začiatok výstavby 7,87 kilometra dlhého úseku sa niekoľko mesiacov odsúval pre chýbajúcu aktualizovanú správu o dosahoch na životné prostredie. Výstavbu úseku realizujú spoločnosti Eurovia, Doprastav a Metrostav za zmluvnú cenu 356 miliónov eur. Súčasťou úseku sú dve veľké diaľničné križovatky.

Jozef Baran tvrdí, že aktualizovaný dokument stále chýba a zatiaľ sa v danom úseku vykonávajú len prípravné práce. Informáciu potvrdili aj diaľničiari. Výstavba by sa naplno mala rozbehnúť na jar budúceho roka, pričom termín dostavby vraj nemá byť ohrozený. Juhozápadný obchvat mesta má byť hotový v júni 2021.

Nespokojní obyvatelia Prešova už niekoľkokrát zablokovali dôležité hlavné ťahy v meste s cieľom urýchliť výstavbu obchvatu. V máji tohto roku aktivisti spustili petíciu, ktorú v septembri s 32¤580 podpismi odovzdali na Úrade vlády SR.