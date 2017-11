Bohatí ukrývajú peniaze v daňových rajoch, potvrdzuje ďalší únik dát

Výnimkou nie je ani súkromný majetok britskej kráľovnej Alžbety II. České centrum pre investigatívnu žurnalistiku uviedlo, že asi 12 060 dokumentov sa priamo týka Českej republiky. Dokumenty nazvané Paradise Papers sa zameriavajú predovšetkým na amerických klientov. Podľa BBC ukazujú napríklad aj to, že americký minister obchodu Wilbur Ross má podiel vo firme obchodujúcej s občanmi Ruska, ktorí sú na americkom sankčnom zozname.

Databáza obsahuje 13,4 milióna dokumentov, z ktorých väčšina pochádza od dvoch veľkých firiem pohybujúcich sa vo svete offshoreových financií. Kauza nasleduje po minuloročnej afére takzvaných panamských dokumentov, ktoré odhaľujú praktiky presunov peňazí do daňových rajov.

Nový únik dát prináša nové odhalenie, ako hlboko je systém daňových rajov prepojený so svetom politiky, osobného bohatstva i veľkých korporácií ako je Apple, Nike či Uber, ktorí sa vyhýbajú daniam čím ďalej sofistikovanejšími účtovnými operáciami, uviedlo České centrum pre investigatívnu žurnalistiku.

Zdrojom uniknutých dát sú podľa neho dve offshoreové spoločností: Appleby a Estera. Jedna sídli na Bermudách, druhá v Singapure. Takmer sedem miliónov záznamov spadá do obdobia od roku 1950 do roku 2016. Záznamy obsahujú napríklad e-maily, zmluvy a často aj bankové záznamy týkajúce sa 25 000 firiem spojených s ľuďmi v 180 krajinách sve­ta.

Medzi známymi ľuďmi, ktorí sú v Paradise Papers menovaní, je aj Stephen Bronfman, poradca a blízky priateľ kanadského premiéra Justina Trudeaua, jordánska kráľovná Núr alebo litovský europoslanec a profesionálny pokerový hráč Antanas Guogu.

Britské médiá uvádzajú, že mnohomiliónové výnosy z kráľovninho Lancasterského vojvodstva boli investované do fondov na Kajmanských ostrovoch a na Bermudách ako súčasť offshoreového portfólia, ktoré nikdy nebolo zverejnené. Peniaze išli prostredníctvom offshoreových fondov podľa denníka The Guardian aj do spoločnosti BrightHouse, ktorá bola kritizovaná, že využíva chudobné rodiny a zraniteľných ľudí. Vojvodstvo, z ktorého kráľovná čerpá svoje príjmy, v reakcii na odhalenie uviedlo, že o 12 rokov trvajúcej investícii až do zverejnenia Paradise Papers nevedelo.

Stanica BBC upozorňuje, že na týchto investíciách nie je nič nezákonného a neznamená to, že by kráľovná neplatila riadne dane.

V Paradise Papers je podľa Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku 12 060 dokumentov týkajúcich sa Českej republiky. Nie je ale podľa neho možné presne stanoviť, koľko je v Paradise Papers Čechov, pretože značná časť českých podnikateľov, ktorí offshoreové služby využívajú, uvádza svoju adresu trvalého pobytu v zahraničí.