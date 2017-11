Jeseň odzvonila lacnému tankovaniu

Do konca roka by ceny pohonných hmôt mohli vzrásť o 1 až 2 centy za liter.

S lacným tankovaním sa tak môžu motoristi v najbližších mesiacoch rozlúčiť. A zdražovaniu na pumpách ešte nie je koniec. Už v prvých dvoch novembrových týždňoch čaká motoristov ďalší rast cien. „Posledná vlna nárastu ceny ropy by sa mala na pumpách prejaviť v najbližších dňoch,“ hovorí analytik spoločnosti Trim Broker Ronald Ižip. Počítať podľa neho treba s 5-percentnou prirážkou.

Rast cien pohonných hmôt pre slovenských motoristov brzdilo aj silné euro. V eurách sa totiž cena ropy nedostala nad maximá zo začiatku tohto roka, vysvetľuje Ižip. Euro však v poslednom čase voči americkému doláru stráca. Podobný vývoj očakáva Ižip aj v najbližších mesiacoch, čo môže znevýhodniť spotrebiteľov v krajinách eurozóny. „Do konca roka by ceny mohli vzrásť o 1 až 2 centy na liter,“ hovorí o cenách benzínov a nafty na našich pumpách analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. Nevylučuje však ani stagnáciu cien.

Oproti tohtoročným minimám je 95-oktánový benzín v súčasnosti podľa analytika J&T Banky Stanislava Pánisa drahší o tri percentá a nafta o necelých sedem percent. „Ceny benzínov by sa mali posunúť v najbližšom čase k 1,30 eura za liter a nafty k 1,15 eura za liter,“ predpokladá. Ceny benzínu v lete 2015 sa vyšplhali aj na 1,4 eura za liter, nafta prekročila hranicu 1,2 eura za liter.

V súčasnosti na tých najlacnejších pumpách tankujú šoféri najpredávanejší 95-oktánový benzín za okolo 1,2 eura za liter. Ceny nafty sa vyšplhali na 1,1 eura za liter. Ešte začiatkom septembra sa na tých najlacnejších pumpách dala nafta natankovať aj za jedno euro za liter. A 95-oktánový benzín za 1,17 eura za liter.

Priemerné ceny 95-oktánového benzínu sa v tomto týždni podľa štatistikov pohybovali okolo 1,267 eura za liter. Išlo tak o mierne medzitýždňové zníženie. Priemerné ceny nafty na slovenských pumpách kolísali okolo 1,151 eura za liter, čo je rast o 1,5 percenta oproti predošlému týždňu.

Do konca roka bude pokoj

Ropa by podľa analytikov výrazne dražieť do konca roka nemala. Počítať sa dá podľa Tomčiaka len s miernym rastom cien. „Možné je zdraženie zo súčasných 60 na 65 dolárov za barel,“ hovorí.

Saudská Arábia vyhlásila, že na zasadnutí kartelu OPEC koncom novembra podporí možné predĺženie ťažobného limitu. Ten nateraz platí do konca marca budúceho roka. Po predĺžení by mohla byť ťažba limitovaná až do konca roku 2018, vysvetľuje Tomčiak. Na ceny tlačí podľa neho aj pokles produkcie v oblasti Kirkúku o 400-tisíc barelov ropy denne. Iracké vojská totiž obsadili kurdské ropné polia.

Podľa Pánisa nás do konca roka nečakajú veľké prekvapenia a ceny ropy sa budú pohybovať okolo súčasnej úrovne. „Trhy prakticky už plne započítali očakávania, že OPEC a ďalší významní producenti na čele s Ruskom presadia ďalšie predĺženie dohody o obmedzení ťažby,“ uviedol. To podľa neho posunie stavy zásob čiernej komodity nadol k päťročnému priemeru. Jediným problémom tak zostanú americkí ťažiari.

Ceny ropy smerom nahor zatlačila podľa analytičky Poštovej banky Jany Glasovej aj správa Amerického ropného inštitútu o znížení zásob čierneho zlata. Tie v minulom týždni v USA klesli o 2,5 milióna barelov.

Ceny brzdí americká ropa

„Staviame na to, že rastu cien ropy dôjde dych,“ hovorí analytik českej spoločnosti NextFinance Peter Cihlář. Budú za tým podľa neho práve americkí ťažiari. Tí totiž zvyšujú ťažbu napriek snahám kartelu Opec a Ruska o utiahnutie kohútikov s čiernym zlatom. Napriek správam o znížení amerických zásob totiž ropná produkcia Spojených štátov v poslednom čase stúpla na vyše 9,5 milióna barelov denne. Ešte pred rokom sa totiž pohybovala na úrovni okolo 8,5 milióna barelov denne.

Práve pre zvyšovanie ťažby v USA by mohla cena ropy mierne klesnúť, myslí si Cihlář. Na pumpách by to mohli vodiči podľa neho pocítiť okolo Vianoc.

„Pokiaľ svetová ekonomika bude pokračovať v slušnom raste tak, ako doteraz, má ropa šancu na vyššie úrovne,“ hovorí Ižip. A, naopak, v prípade spomalenia či nebodaj krízy sa s rastom cien počítať nedá. Úlohu zohrá podľa Ižipa aj politika centrálnych bánk. „Nikto nevie, ako budú reagovať finančné trhy a ekonomika na znižujúce sa množstvo finančných stimulov,“ hovorí. S miernym rastom cien čierneho zlata na svetových trhoch aj v budúcom roku počíta Tomčiak.

Hoci sa čaká, že globálne zásoby budú postupne klesať, prudký rast cien bude tlmiť vysoká voľná ťažobná kapacita. Zvyšovať svoju ťažbu sú podľa Tomčiaka pripravení hlavne americkí producenti ropy. Podľa Pánisa sa ceny budú aj v budúcom roku pohybovať okolo súčasných úrovní – 60 dolárov za barel ropy.