Daniari chcú prvýkrát hodnotiť firmy v budúcom roku

Práve ten by mal už v budúcom roku daniarom prvýkrát ukázať, ktoré daňové subjekty sú spoľahlivé, ktoré menej spoľahlivé, a ktoré nespoľahlivé. Pravdepodobne sa tak stane v druhej polovici roka, po odovzdaní daňových priznaní za rok 2017.

Index daňovej spoľahlivosti budú vypočítavaný automaticky na základe zhruba štyroch desiatok kritérií. Finančná správa ich konkrétne zatiaľ nezverejnila, chce totiž o nich ešte diskutovať s relevantnými inštitúciami. V pracovnom návrhu sú však podľa Imreczeho prednostne zamerané na riadnosť a včasnosť plnenia daňových povinností. Samotný vzorec výpočtu finančná správa zverejňovať ani neplánuje, rozhodujúce kritériá by sa však daňovníci dozvedieť mali. Rovnako si zatiaľ finančná správa nechá aj hodnotenie subjektov pre seba a hodnoty indexu pre jednotlivých daňovníkov zverejňovať nebude.

V súvislosti so zavádzaním indexu pritom pokračuje aj ďalšia reforma finančnej správy. Podľa jej prezidenta sa bude transformovať daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, v ktorom zostanú iba spoľahlivé daňové subjekty. Tie by mali mať iný daňový režim. „Budú mať koordinátora na strane finančnej správy, budú mať menej kontrol, viac konzultácií a budú vedieť viac o procesoch finančnej správy,“ povedal Imrecze s tým, že malo by to prispieť k dobrovoľnému plneniu daňových povinností. „Aby finančná správa bola partnerom, a nie strašidlom,“ dodal na pondelňajšom brífingu.

Predzvesťou hodnotenia spoľahlivosti daňovníkov bude pritom už v tomto roku informovanie subjektov, ktoré majú na daňovom úrade nezrovnalosti. Podľa Imreczeho im totiž daňové úrady budú rozposielať upozornenia. „Už tento rok sa stretnú daňové subjekty s takzvaným soft warningom, čo bude akési upozornenie priateľskou formou. Prvé dve budeme realizovať tento rok a bude to v novembri začiatkom decembra,“ tvrdí prezident finančnej správy.