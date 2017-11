Paradise Papers odhalili nechuť bohatých platiť dane

Sú medzi nimi britská kráľovná Alžbeta II., americkí ministri obchodu a zahraničných vecí, traja bývalí kanadskí premiéri, finančník George Soros alebo firmy ako Nike, Uber či Apple.

Americký minister obchodu Wilbur Ross údajne robí biznis s firmou zaťa prezidenta Vladimira Putina, a to aj napriek sankciám a podozreniam, že Moskva ovplyvňovala americké prezidentské voľby. Autor: SITA/AP, John Stillwell

Spoločnosť Boston Consulting Group odhaduje, že v daňových rajoch môže byť ukrytých až 10 biliónov dolárov. To je zhruba toľko, čo vyprodukujú za jeden rok Veľká Británia, Francúzsko a Japonsko dohromady.

Spomedzi Slovákov sa na dokumentoch zatiaľ neobjavil nikto, no dáta majú byť kompletne zverejnené až o niekoľko týždňov.

Dokumenty nazvané Paradise Papers sa zameriavajú predovšetkým na amerických klientov. Ukazujú napríklad aj to, že americký minister obchodu Wilbur Ross má podiel vo firme obchodujúcej s občanmi Ruska, ktorí sú na sankčnom zozname. Medzi nimi je napríklad aj zať ruského prezidenta Vladimira Putina či oligarcha Gennadij Timčenko.

Ide o závažné podozrenia, pretože Ross je miliardár, ktorý prezidentovi Donaldovi Trumpovi pomáha vo vytváraní obchodnej politiky. Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson mal zase využívať daňové raje ešte vtedy, keď pracoval pre ropný koncern ExxonMobil.

Britská kráľovná podľa dokumentov získala mnohomiliónové výnosy zo súkromných financií Lancasterského vojvodstva, ktoré boli investované do fondov na Kajmanských ostrovoch a na Bermudách ako súčasť tzv. offshorového portfólia, ktoré nikdy nebolo zverejnené.

Bilióny dolárov v Karibiku

Zdrojom uniknutých dát sú dve významné offshorové spoločností: Appleby a Estera. Jedna sídli na Bermudách, druhá v Singapure. Takmer sedem miliónov záznamov spadá do obdobia od roku 1950 do roku 2016. Dokumenty obsahujú napríklad e-maily, zmluvy a často aj bankové záznamy, týkajúce sa 25-tisíc firiem spojených s ľuďmi v 180 krajinách sveta. Získal ich nemecký denník Süddeutsche Zeitung a spracovalo ich Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov (ICIJ), ktoré už minulý rok zverejnilo tzv. Panama Papers.

Ako obchodovanie so schránkovými firmami v daňových rajoch vyzerá? Podstatne zjednodušená schéma by mohla fungovať takto: Najprv treba založiť schránkovú firmu v daňovom raji. Na svete ich je viacero – napríklad Bermudy, Seychely, Britské panenské ostrovy, alebo ostrovy Isle of Man či Jersey blízko britského pobrežia.

Paradise Papers Sú názvom pre súbor 13,4 milióna dokumentov, ktoré odhaľujú daňové a obchodné praktiky bohatých a vplyvných ľudí Sú medzi nimi politici zo všetkých krajín sveta, celebrity aj korporácie Odhaduje sa že 0,1 percenta najbohatších ľudí má cez daňové raje ukrytých až 8 biliónov dolárov

Všetko sú to lokácie s nízkymi a nulovými daňami a vysokým stupňom utajenia informácií. Následne treba zaplatiť ľudí, ktorí budú biznis „prevádzkovať“, aby sa meno skutočného vlastníka neobjavilo na dokumentoch. „Odporúča“ sa v ďalšom daňovom raji otvoriť bankový účet a získať tak extra anonymitu. Schránková firma potom posiela peniaze na účet a peniaze sa minú na „aktíva spoločnosti“, ako sú nehnuteľnosti, autá, luxusný tovar alebo na úvery, ktoré nikdy nebudú splatené.

Väčšina významných osobností sa k zverejneným informáciám odmietla vyjadriť, poprela ich alebo označila ako plne legitímne, a teda v súlade s platnými zákonmi.

Kráľovná, minister aj premiér

Prekvapením je, že do využívania daňových rajov má byť zapletená aj britská kráľovná Alžbeta II. Denník The Guardian uviedol, že cez Lancasterské vojvodstvo investovala milióny libier do súkromných fondov na Kajmanských ostrovoch, ktoré mali ochrániť britských investorov od platenia amerických daní.

Spravujeme viacero investícií, no všetky sú plne auditované a legitímne. Lancasterské vojvodstvo

Buckinghamský palác sa k tomu odmietol vyjadriť. Hovorkyňa Lancasterského vojvodstva uviedla: „Spravujeme viacero investícií, no všetky sú plne auditované a legitímne.“ K tomu dodala, že kráľovná dobrovoľne platí dane zo všetkých príjmov, ktoré od vojvodstva získa. Podľa BBC na týchto transakciách nie je nič nelegálne, no otázne je, či by kráľovná mala investovať v daňových rajoch.

Pod paľbu kritiky sa dostal aj americký minister obchodu Wilbur Ross. Pred menovaním do funkcie sa Ross zbavil väčšiny investícií, no nechal si podiel v lodnej spoločnosti Navigator, ktorá je spájaná s blízkym okolím prezidenta Putina. Ross do Navigatora investoval v roku 2014 cez sieť firiem na Kajmanských ostrovoch.

Firma obchoduje s plynárenskou a petrochemickou spoločnosťou Sibur, ktorej spolumajiteľom je najmladší ruský miliardár Kirill Šamalov. Ten je zároveň zaťom Vladimira Putina. Šamalov nie je uvedený na zozname osôb, na ktoré po anexii Krymu Európska únia a USA uvalili sankcie. Jeho otec Nikolaj Šamalov je.

Ross teda podľa všetkého profitoval z obchodných vzťahov s ľuďmi, ktorí sú blízki ľuďom vedených na sankčných zoznamoch. Zverejnenie týchto konexií pritom prichádza v čase, keď prebieha vyšetrovanie a padajú prvé obvinenia z možného ovplyvňovania amerických volieb ruskou stranou. Moskva údajne vyplatila stovky miliónov dolárov do Facebooku a Twitteru, pričom úlohu sprostredkovateľa mal zohrať aj Jared Kushner. Ten je pre zmenu zaťom Donalda Trumpa.

Ďalším vysokopostaveným politikom, ktorý je spomínaný v Paradise Papers, je súčasný kanadský premiér Justin Trudeau. O financie sa mu počas kampane staral jeho dlhoročný priateľ Stephen Bronfman, ktorý je príslušníkom jednej z najbohatších rodín v Kanade.

Bronfman mal „prehnať“ milióny dolárov cez schránkové spoločnosti v daňových rajoch, aby sa vyhol plateniu daní v Kanade, USA a v Izraeli. Trudeau pritom významnú časť volebnej kampane postavil na boji proti kráteniu daní. Právnik rodiny Bronfmanovcov k tomu pre Kanadskú televíznu spoločnosť uviedol, že „všetky transakcie sa uskutočnili v súlade s platnými zákonmi“.