Tender na začiatok výstavby R4 má byť vyhlásený do konca roka

Verejné obstarávanie na začiatok výstavby rýchlostnej cesty R4 má byť vyhlásené do konca roka. Po rokovaní so splnomocnencom vlády pre rýchlostné cesty Igorom Janckulíkom, Ladislavom Bačenkom z Národnej diaľničnej spoločnosti a poslancom NR SR Euardom Adamčíkom to uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.