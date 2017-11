Slováci dávajú prednosť platbám kartou pred hotovosťou

“Aj Slovensko má veľmi dobré predpoklady na to, aby sa postupne blížilo k tomu, čo vidíme a čo sa deje v severských krajinách, kde používanie hotovosti je už minimálne,” skonštatoval Pellegrini.

V súčasnosti legislatíva obmedzuje hotovostné platby na sumu 5 tis. eur medzi firmami a 15 tis. eur medzi občanmi. “Možno prichádza opäť čas na to, aby sme otvorili diskusiu, či neísť s týmito hranicami obmedzenia hotovosti ešte ďalej," pokračoval Pellegrini. Slovensko podľa neho patrí k najprogresív­nejším krajinám v regióne v rámci moderných technológií. “Slováci si osvojili moderné technológie, majú chuť ich používať a Slovensko je lídrom v používaní bezkontaktných platobných kariet,” doplnil Pellegrini.

V súčasnosti podľa predsedu Združenia pre bankové karty Rastislava Valla je 60 % transakcií bezhotovostných a 40 % sú hotovostné platby. Napríklad v škandinávskych krajinách je to podľa Valla 80 % bezhotovostných transakci a len 20 % je hotovostných. “V prípade, že presvedčíme klientov, že je to bezpečné, tak sa k tomuto pomeru vieme dopracovať aj my,“ uviedol Vallo.

Ako pokračoval riaditeľ odboru bankovníctva Ministerstva financií SR Martin Peter, existuje možnosť cez finančné technológie zlepšiť poskytovanie služieb pre spotrebiteľov.

“Takisto aj zabezpečiť vyššiu stabilitu finančného trhu, a to nielen pre používateľov, ale takisto aj pre platobné inštitúcie,” povedal Martin Peter. Ministerstvo financií v súčasnosti rozbieha aj analýzu fintechového prostredia na Slovensku. Chce zistiť, aké sú podmienky prenikania nových technológií, podmienky prístupu nových hráčov na trh.

”Budeme sa snažiť v priebehu zhruba jedného roka prísť aj s konkrétnymi riešeniami, ktoré by uľahčili digitalizáciu a elektronizáciu platobného styku na Slovensku,” dodal Martin Peter z rezortu financií.

Od 13. januára budúceho roka platí na Slovensku nový zákon o platobných službách. Ide o transpozíciu eurosmernice, ktorej cieľom je prispieť k vytvoreniu harmonizovaného trhu elektronických platieb v rámci celej Európskej únie. Ako uviedol Vallo, banky to vnímajú ako príležitosť. ”Ak to prispeje k tomu, že sa zvýši komfort pre klienta, tak je to presne to, čo chceme,” povedal Vallo.

Zodpovedným za transpozíciu eurosmernice bolo ministerstvo financií. Ako povedal Martin Peter, táto smernica je malou revolúciou na trhu s platobnými službami. Zo začiatku bola podľa neho obava zo strany bánk a všetkých účastníkov trhu.

”Ale myslím si, že mentálne nastavenie sa zmenilo. Je to príležitosť na zefektívnenie služieb a celého platobného styku,” skonštatoval Martin Peter. Platobný styk, ako ho poznáme v súčasnosti, sa podľa neho vďaka eurosmernici radikálne zmení počas nasledujúcich rokov. Čo sa týka pripravenosti bánk, banky sa podľa rezortu financií intenzívne pripravujú. ”Myslím si, že budú pripravené na zavedenie nového systému do praxe,” dodal Martin Peter.