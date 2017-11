Európsky sociálny fond podľa Richtera pomáha znižovať nezamestnanosť mladých

Ministerstvo práce a sociálnych vecí vyčlenilo z Európskeho sociálneho fondu (ESF) na podporu zamestnávania mladých ľudí 79 miliónov eur, vďaka ktorým sa podporilo vytvorenie 33 314 nových pracovných miest pre mladých ľudí do 29 rokov. Na tlačovej besede k výročnej konferencii Operačného programu Ľudské zdroje to uviedol minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. Podľa neho ide o národné projekty Praxou k zamestnaniu, Úspešne na trhu práce, či o podporu absolventskej praxe. „Od júla tohto roka sme spustili ďalšie projekty, a to je Šanca pre mladých, reštart pre mladých a vzdelávanie pre mladých,“ povedal. Na tieto projekty je podľa ministra vyčlenených 91 miliónov eur, ktorými chce rezort podporiť vytvorenie vyše 60 tisíc nových miest pre mladých ľudí do 29 rokov.

Projekty rezortu práce podľa Richtera pomáhajú aj dlhodobo nezamestnaným. „V minulom mesiaci poklesol počet dlhodobo nezamestnaných pod 100 tisíc,“ povedal. Podľa neho je Slovensko „metodickým príkladom“ pre ostatné krajiny vzhľadom na akčný plán na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce. Tento plán, ktorý obsahuje návrhy a ciele v legislatívnej oblasti, vláda predložila Európskej komisii. „V legislatívnej oblasti už pripravujeme výstupy k sociálnej ekonomike, teda zákon k sociálnym podnikom, ktorý je v podstate pripravený,“ povedal. Minister spomenul aj návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorým sa má zvýšiť aktivačný príspevok na dvojnásobok pri zamestnaní sa ľudí v hmotnej núdzi.

Z ESF sa podľa šéfa rezortu práce a sociálnych vecí financuje nielen podpora zamestnávania, ale napríklad aj podpora sociálnej práce v obciach na Slovensku. Ide o 30 mil. eur vyčlenených na financovanie 266 pracovných miest pre terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí poskytujú služby 38 tisíc klientom. „Tento projekt bude končiť v roku 2019 a akonáhle skončí, máme záujem, aby pokračoval,“ povedal. Ďalším projektom financovaným z ESF je podpora opatrovateľskej služby. „Na túto činnosť sme alokovali sumu 50 miliónov eur a k 30. septembru 2017 bolo podporených 246 subjektov a 3 710 opatrova­teľov, ktorí opatrujú 5 301 odkázaných ľudí,“ tvrdí Richter.