Počet britských spoločností na Slovensku rekordne rastie

„Ide o 35-percentný medziročný nárast, na Slovensku sa od vlaňajška zaregistrovalo takmer 400 nových spoločností. Ide o najväčšie medziročné zvýšenie za posledných sedem rokov, odkedy spoločnosť Bisnode sleduje počty tamojších podnikateľov na slovenskom trhu, pričom od tohto obdobia ide o 80-percentný nárast,“ hodnotí analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Obyvatelia Veľkej Británie už pred viac ako rokom odsúhlasili v referende odchod svojej krajiny zo spoločnej únie v rámci Európy, no dodnes sa rokovania o podmienkach odchodu výraznejšie nepohli vpred. Podľa zverejnenej analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode sa však britské firmy predsa len začínajú takzvaného brexitu obávať a v zahraničí si registrujú čoraz viac firiem. Slovensko nevynímajúc. „Slovenská republika, ako aj mnohé ďalšie krajiny, by z brexitu mohli vyťažiť,“ hovorí Petra Štěpánová.

Rekordná je aj výška základného kapitálu, ktorý majú britské spoločnosti upísaný vo firmách na Slovensku. Aktuálna hodnota celkového kapitálu z Veľkej Británie je 726 miliónov eur, od minulého roka sa tak jeho výška zdvojnásobila. „Tento výrazný rast základného kapitálu je zapríčinený investíciou spoločnosti Jaguar Land Rover, ktorá v Nitre stavia závod na výrobu automobilov. V minulom roku predstavoval kapitál Jaguaru vložený do jeho dcérskej firmy Jaguar Land Rover Slovakia niečo vyše 30 miliónov eur, v súčasnosti je to už viac ako 330 miliónov eur. Výstavba závodu vrcholí, prevádzku by mala fabrika začať na konci budúceho roka. Aktuálne je tak spoločnosť Jaguar najväčším britským investorom na Slovensku,“ spresňuje Petra Štěpánová.

Spoločnosť Bisnode pôsobí na 18 európskych trhoch, pričom má 2 400 zamestnancov a prostredníctvom partnerstva s Dun & Bradstreet poskytuje globálne riešenia založené na informáciách o viac ako 240 miliónoch firiem z celého sveta.