Na Blatnom finišujú, križovatku otvoria koncom novembra

„Cementobetónový kryt v ľavom jazdnom páse je už zrealizovaný, rovnako ako aj nespevnená krajnica na objekte diaľnice i prechodové časti napojenia severných vetiev na diaľnicu,“ uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová s tým, že už sú osadené oceľové zvodidlá na severných vetvách.

„V súčasnosti realizujeme vodorovné a zvislé dopravné značenie, osádzame oceľové a betónové zvodidlá, zrealizujeme prechodové úseky z nového cementobetónového krytu na existujúce vrstvy asfaltu diaľnice, ako aj asfaltové vrstvy severných vetiev,“ priblížila Michalová.

Doprava na diaľnici bude presmerovaná od 23. novembra od 10:00 do 29. novembra do 17:00. „Presmerovanie dopravy a sprejazdnenie križovatky Blatné bude prebiehať po etapách s obmedzeniami. Postupne dôjde k presmerovaniu dopravy v smere Trnava – Bratislava do dvoch jazdných pruhov a následne do troch jazdných pruhov, spustí sa vetva Trnava – Senec, Blatné (Sever), vetva Senec, Blatné – Bratislava (Sever),“ priblížila Michalová. Vetvy Bratislava – Senec – Blatné (Juh) a Senec, Blatné – Trnava (Juh) sa budú púšťať ako posledné.

Diaľničiari okrem toho pristúpia k rozobratiu a odvozu starých betónových zvodidiel, ako aj dočasných zvodidiel, namaľuje sa dopravné značenie na pravej strane diaľnice i odbočovacej a zaraďovacej vetve. V prvej polovici budúceho roka plánujú zrekonštruovať cesty II. a III. triedy, miestne komunikácie po výstavbe a taktiež zrealizovať veľkoplošné portály na diaľnici D1.

Rekonštrukciu križovatky Blatné zabezpečujú od apríla minulého roka stavebné spoločnosti Eurovia SK, a. s., Košice (vedúci člen združenia) a Doprastav, a. s., Bratislava. Stavbu sa zaviazali zrealizovať za zmluvnú cenu 23,3 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (27,96 mil. eur vrátane dane) počas 608 dní, teda zhruba za dvadsať mesiacov. NDS financuje rekonštrukciu križovatky Blatné zo štátneho rozpočtu.