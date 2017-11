Do sveta s jedným prestupom v Dubaji. Platí to aj pre Bratislavu

Z bratislavského letiska sa cestujúci dostanú s jediným prestupom a jednou letenkou už aj do Číny, Austrálie, Singapuru, Južnej Kórey, ale aj do Vietnamu či na Filipíny.

Umožňuje to codeshare dohoda medzi leteckými spoločnosťami flydubai a Emirates, ktorá začne platiť aj pre lety z Bratislavy od 8. novembra. Ako v utorok informovalo Letisko M. R. Štefánika v Bratislave, pasažieri sa tak letecky s prestupom v Dubaji v Spojených arabských emirátoch (SAE) dostanú do desiatok svetových destinácií.

Cestujúci z Bratislavy budú môcť s prestupom v Dubaji využiť nielen súčasnú sieť liniek flydubai, ktorá už teraz umožňuje prestupné lety z Bratislavy, napríklad do thajského Bangkoku, na Maledivy, na Zanzibar, do Ománu, na Srí Lanku a do desiatok ďalších destinácií, ale vďaka službe „zdieľania kódu – codeshare“ budú môcť využiť už aj sieť liniek spoločnosti Emirates. To všetko v rámci jednej letenky a s batožinou, ktorá smeruje z Bratislavy až do cieľovej destinácie cestujúceho.

„Austrália, Singapur, Vietnam, Taiwan, Malajzia, Indonézia, India, Saudská Arábia, ale aj Seychely, Maledivy, Kuvajt či dokonca Južná Afrika sú od stredy dostupné pohodlne z Bratislavy vďaka spolupráci flydubai a Emirates,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Jozef Pojedinec.

Výpočet destinácií, kam možno letieť z Bratislavy s prestupom v Dubaji, sa tak od 8. novembra výrazne rozšíri. Zahŕňať bude lety do štátu Bangladéš, na Filipíny, ale aj do exotickej Ugandy, Tadžikistanu, Somálska, Eritrey, ako aj do Sydney, Brisbane či Aucklandu a do vyše stovky ďalších miest. Aerolínie flydubai a Emirates nadviazali spoluprácu na princípe codeshare, čo znamená, že cestujúci môžu pri rezervácii leteniek využiť sieť liniek oboch leteckých spoločností.

Spoluprácu na tomto princípe oznámili obe arabské aerolinky v júli, pričom prvú fázu, ktorá zahŕňala sprístupnenie služby z a do 29 destinácií, začali od 2. októbra tohto roka. Druhú fázu, v rámci ktorej sa codeshare dohoda rozšíri na ďalších šestnásť destinácií, vrátane Bratislavy, začnú 8. novembra.