Štát advokátovi za kauzu Gabčíkovo vyplatí odmenu a následne sa bude o ňu súdiť

Spoločnosť MH Manažment, ovládaná Ministerstvom hospodárstva SR (MH), zaplatí advokátskej kancelárii Radomíra Bžána 17,7 milióna eur za vyhratú medzinárodnú arbitráž v spore o Vodnú elektráreň Gabčíkovo. Ako uviedol na utorňajšej tlačovej besede minister hospodárstva Peter Žiga, štát sa bude následne o túto odmenu súdiť. „Naším cieľom je, aby štát zaplatil čo najmenšiu sumu. Súčasne však musíme na minimum znížiť aj riziko pre štát. Právnická kancelária Taylor Wessing nám poradila, že MH Manažment s výhradou uhradí faktúru vo výške 17,7 milióna, ale keďže stále nesúhlasíme s výškou odmeny, rozhodli sme sa, že ihneď po zaplatení faktúry sa štát obráti na súd a od právnickej kancelárie pána Bžána sa bude domáhať vrátenia rozdielu medzi primeranou odmenou a vyplatenou sumou,“ povedal Žiga.

Nepôjde o vrátenie celej odmeny, ale iba o jej časť

„Za súčasnej právnej situácie je istejšie tú sumu vyplatiť. Znižuje to riziko, že štát by musel raz zaplatiť až pôvodných 77 miliónov eur,“ dodal Andrej Leontiev z advokátskej kancelárie Taylor Wessing. Ako upozornil, v súdnom spore medzi štátom a advokátskou kanceláriou nepôjde o vrátenie celej odmeny, ale iba o jej časť. Ani právnik Leontiev, ani minister Žiga zatiaľ nevedeli vyčísliť, akú odmenu by si advokátska kancelária Radomíra Bžána mala za Gabčíkovo zaslúžiť, teda koľko prostriedkov by štát mohol v prípade úspechu na súde získať naspäť.

Minister taktiež na tlačovej besede oznámil, že arbitrážny súd vo Viedni nepriznal štátu žiadne vyplatenie súdnych trov v súdnom spore o Vodnú elektráreň Gabčíkovo. „Toto rozhodnutie považujem za nepochopiteľné. Je to ďalší dôvod, prečo bude štát žalovať právnickú kanceláriu pána Bžána,“ podotkol Žiga s tým, že celou kauzou sa už zaoberajú aj orgány činné v trestnom konaní.

MH Manažment má pripraviť výberové konanie na právne služby

MH Manažment na základe aktuálnych stanovísk advokátskych kancelárií, ktoré oslovil, ruší všetky zmluvy na právne zastupovanie s troma advokátskymi kanceláriami. Medzi nimi aj s advokátskou kanceláriou Dvorecký & Partneri, ktorá začiatkom tohto roka zinkasovala necelých sedem miliónov eur za kauzu Port Service. „Odmena už bola vyplatená. Na základe právnej analýzy sme dospeli k názoru, že bola vyplatená na základe neplatnej zmluvy a preto budeme v tomto prípade žiadať vrátenie odmeny,“ konštatoval Žiga.

MH Manažment má v súčasnosti pripraviť výberové konanie na právne služby. „Jednou z hlavných úloh MH Manažmentu je zastupovať štát v súdnych sporoch týkajúcich sa minulých privatizácií a preto právne služby tvoria významnú časť nákladov tejto spoločnosti. Novému vedeniu MH Manažmentu som dal pokyn, aby pri uzatváraní nových zmlúv dbali na to, aby boli transparentné a výhodné pre štát. Ja osobne preferujem, aby sa v budúcnosti pri nových zmluvách platilo podľa hodinových sadzieb, ako je to vo svete bežné a aby nevznikali žiadne pochybnosti,“ uzavrel Žiga.