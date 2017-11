Paradise Papers nútia Brusel konať

Najnovšie zo zverejnených dokumentov Paradise Papers vyplynulo, že daňové raje využíval aj jazdec formuly 1 Lewis Hamilton, spevák skupiny U2 Bono či Madonna.

Hamilton mal využiť svoju spoločnosť na Britských Panenských ostrovoch a ďalšiu firmu na ostrove Isle of Man na nezaplatenie dane pri kúpe luxusného súkromného lietadla a „ušetril“ tak 3,3 milióna libier. Bono je podľa odhalení Medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov (ICIJ) akcionárom maltskej spoločnosti, ktorá investovala do litovského obchodného centra a využívala pritom na znižovanie odvodov daňové raje.

Na druhej strane je to realita. Peniaze unikajú tam, kde sa im to umožní. Dnes sa to všetko odohráva pred zrakmi daňových poplatníkov v Európe a inde vo svete. Sú to naše peniaze. minister financií Peter Kažimír

O peniaze celebrít sa väčšinou starajú osobní bankári a finanční poradcovia, a tak Hamilton, Bono alebo futbalista Lionel Messi teoreticky ani nemuseli tušiť, že sa zaplietli do krátenia daní. V zoznamoch Paradise Papers je však aj množstvo podnikateľov, finančníkov, firiem a politikov. A tí zrejme vedia, čo to znamená „daňová optimalizácia“.

Medzi tými, čo využívajú daňové raje na okresanie daňových povinností alebo utajenie finančných operácií, sú podľa Paradise Papers aj britská kráľovná Alžbeta II., americkí ministri obchodu a zahraničných vecí, finančník George Soros, traja bývalí kanadskí premiéri alebo firmy ako Nike, Uber či Apple.

Zamerané na USA, ale týkajú sa aj Slovenska

„Približne 3 500 dokumentov z Paradise Papers sa týka aj Slovenska,“ uviedla Pavla Holcová z Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku, no zatiaľ odmietla uviesť bližšie detaily. Štruktúrované dáta by podľa ICIJ mali byť prístupné v priebehu „niekoľkých týždňov“.

Paradise Papers sa však zameriavajú predovšetkým na Američanov. Ukazujú napríklad aj na to, že americký minister obchodu Wilbur Ross má podiel vo firme obchodujúcej s občanmi Ruska, ktorí sú na sankčnom zozname. Medzi nimi je napríklad aj zať ruského prezidenta Vladimira Putina či oligarcha Gennadij Timčenko. Ide o závažné podozrenia, pretože Ross je miliardár, ktorý prezidentovi Donaldovi Trumpovi pomáha vo vytváraní obchodnej politiky.

EÚ ročne prišla o 60 miliárd eur

Ross teda podľa všetkého profitoval z obchodných vzťahov s ľuďmi, ktorí sú blízki ľuďom vedeným na sankčných zoznamoch. Zverejnenie týchto konexií pritom prichádza v čase, keď prebieha vyšetrovanie a padajú prvé obvinenia z možného ovplyvňovania amerických volieb ruskou stranou. Moskva údajne investovala stovky miliónov dolárov do Facebooku a Twitteru, pričom úlohu sprostredkovateľa mal zohrať aj Jared Kusher. Ten je pre zmenu zaťom Donalda Trumpa.

Po zverejnení Paradise Papers sa k boju proti daňovým únikom rozhodli vrátiť aj ministri financií krajín používajúcich spoločnú menu euro. Podľa prepočtov ekonóma Gabriela Zucmana zo Stanfordovej univerzity príde Európska únia na daniach z príjmu ročne približne o 60 miliárd eur. Najhoršie je na tom Nemecko, ktoré prichádza ročne na firemných daniach až o 32 percent príjmov. Podobne zlé čísla má aj Francúzsko, Maďarsko a Taliansko.

Nadmerný odpočet dane ako problém Slovenska

Slovensko je na tom relatívne dobre, u nás sa v daňových rajoch stratí len päť percent daní z príjmu firiem. Úplne naopak je to však s výberom dane z pridanej hodnoty. Medzi podvody s DPH patrí nepriznanie daňovej povinnosti, teda platenie za tovary bez bločku. Hlavným problémom sú však daňové podvody, keď si rôzni podnikatelia vykazujú cez fiktívne faktúry nadmerný odpočet dane. Teda peniaze, ktoré štát spätne vypláca firmám. V tomto smere sme v Európskej únii na predposlednom mieste. Za nami je už len Rumunsko.

Naposledy sa verejnosť dozvedela, že na Slovensku bola z podvodu pri vratke DPH usvedčená aj firma prezidenta Andreja Kisku, a navyše sa to týkalo nákladov na Kiskovu prezidentskú kampaň. Po tom, čo na prípad upozornili médiá, nariadila prokuratúra obnoviť predčasne zastavené vyšetrovanie.

Strácajú sa priamo v Európskej únii

V prípade neplatenia daní z príjmu medzi európskymi krajinami podľa Zucmana platí, že väčšina daní sa nestráca v daňových rajoch v Karibiku, ale priamo v Európskej únii. Najčastejšie v Luxembursku, Írsku alebo Holandsku. Zucman systém daňových rajov kritizuje, pretože podľa neho roztvára nožnice príjmovej nerovnosti vo svete. Často veľmi zložité daňové operácie, ktoré pomáhajú vyhnúť sa plateniu daní, si totiž môžu dovoliť len bohatí. Peniaze, ktoré takto uniknú, potom musia štáty získať inde – zvyčajne od obyčajných zamestnancov.

Listina možno už v decembri Európska únia by mala čiernu listinu daňových rajov odsúhlasiť v decembri, uviedol po utorňajšom rokovaní ministrov financií členských krajín EÚ podpredseda Európskej komisie pre euro, finančnú stabilitu a finančné služby Valdis Dombrovskis. Na vzniku čiernej listiny EÚ pracuje od minulého roka. Už pred viac ako rokom zverejnila zoznam približne 90 krajín, pri ktorých podľa expertov existovalo väčšie riziko vyhýbania sa plateniu daní. VIAC ČÍTAJTE TU.

„Čakať, že svet sa zmení ešte pred tým, než budú vôbec prijaté potrebné zákony, to by boli prehnané očakávania,“ reagoval na Paradise Papers pri príchode na rokovanie ministrov financií eurozóny šéf euroskupiny Jeroen Dijsselbloem z Holandska. Pripomenul, že krajiny EÚ už odsúhlasili dve smernice proti praniu špinavých peňazí a rokujú napríklad o čiernej listine ohľadom nespolupracujúcich krajín či o ďalšom zlepšovaní najrôznejších výmen informácií.

Slovenský minister financií Peter Kažimír novinárom povedal, že každé podobné odhalenie je hanbou pre európsku civilizáciu. „Na druhej strane je to realita. Peniaze unikajú tam, kde sa im to umožní,“ poznamenal. Dodal, že krajiny si stále viac uvedomujú, že zmena je nutná. „Dnes sa to všetko odohráva pred zrakmi daňových poplatníkov v Európe a inde vo svete. Sú to naše peniaze,“ uzavrel Kažimír, ktorý kandiduje na post šéfa euroskupiny.