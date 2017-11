Maslo sa z bežného tovaru zmenilo na prémiový

Cena masla rastie tak, že sa z neho postupne stáva prémiový produkt. Uvádza to Consumer Panel Services spoločnosti GfK. V auguste tohto roka bola podľa prieskumu GfK cena masla na Slovensku už na úrovni 8,3 eura za kilogram. V ČR to bolo 191,10 CZK, čo pri priemernom kurze za obdobie januára až augusta tohto roku predstavuje približne 7,2 eura za kilogram.

Ako uviedol riaditeľ Consumer Panel Services Ladislav Csengeri, priemerná cena masla, ktorú kupujúci na Slovensku zaplatili za kilogram, dosahovala za obdobie január až august 2016 úroveň 4,50 eura. Priemerná cena za rovnaké obdobie v roku 2017 už bola 6,63 eura za kilogram. Výsledky pripravovanej štúdie GfK Shopping4Butter ukázali aj to, že v auguste 2017 už cena klasického 250-gramového balenia presiahla hranicu 2 eur.

Na Slovensku cena masla kupujúcich podľa Csengeriho príliš neodradila, stále si ho kupuje 9 z 10 domácností. V ČR je situácia podobná, avšak zvýšenie ceny malo o čosi väčší vplyv na pokles kupujúcich. Zatiaľ čo v období september 2015 až august 2016 nakúpili slovenské domácnosti v priemere 8,5 kg masla na domácnosť, za posledných 12 mesiacov tohto roka to bolo už len 7,9 kg. Tento rozdiel predstavuje pokles o 7,4 percenta. V ČR v rovnakom období minulého roka priemerná kupujúca domácnosť nakúpila za 12 mesiacov 7,7 kg masla, zatiaľ čo v tomto roku nakúpila už len 6,7 kg, čo predstavuje 13,5-percentný pokles.

Vývoj celkového nakúpeného objemu masla bol na Slovensku za posledné tri roky, berúc do úvahy obdobie od septembra do augusta, pomerne turbulentný. Bolo to spôsobené predovšetkým vplyvom faktorov ako pokles DPH od 1. januára 2016 na vybrané druhy tovarov z pôvodných 20 na 10 %, ale aj aktuálnym nedostatkom mlieka na európskych trhoch, ktoré vytlačili ceny smerom nahor. Na Slovensku sa objem nakúpeného masla domácnosťami dostal približne na úroveň spred dvoch rokov. V ČR celkový nakúpený objem masla klesol výraznejšie a dostal sa tak pod úroveň spred dvoch rokov.