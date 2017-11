Pri investičných stimuloch už nebudú kľúčové pracovné miesta

V oblasti technologických centier a centier podnikových služieb nahrádza podmienku zamestnania podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí podmienka vyplácania vyšších ako priemerných miezd v danom okrese. „Výraznou zmenou je taktiež modifikácia podmienky realizovania investičného zámeru na jednom mieste,“ uviedol rezort hospodárstva.

Návrh zákona ďalej prináša sprísnenie hodnotenia investičných zámerov, sprehľadnenie podmienok poskytnutia investičnej pomoci, sprísnenie podmienok ich plnenia a presné definovanie krokov orgánov štátnej správy v prípade zistenia ich porušenia. Poskytovanie investičnej pomoc sa má hodnotiť pravidelne na ročnej báze formou ex post analýzy.

Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré zákon na rokovanie vlády predložilo, novou legislatívou v oblasti poskytovania investičných stimulov podľa slov ministra hospodárstva Petra Žigu reaguje na moderné trendy ako globálny vývoj, ako je automatizácia, robotizácia, budovanie dodávateľských reťazcov a s tým spojená vyššia pridaná hodnota priemyslu. Nový zákon by mal podľa ministra operatívnejšie reagovať aj na zmeny na trhu práce a možnosti investorov.

Vďaka novému zákona by sa malo prejsť od plošnej podpory vzniku pracovných miest k adresnej podpore znižovania regionálnych rozdielov a zvyšovania konkurencieschop­nosti ekonomiky určením priorít predovšetkým do výskumu a vývoja, moderných technológií a investícií s vyššou pridanou hodnotou. Po novom budú podporené aj investície, ktoré neprinášajú vytvorenie nových pracovných miest, ale smerujú do nákupu nových technológií. Podľa nového zákona by mali byť zvýhodnené investície malých a stredných podnikov. Mala by sa odbúrať náročná administratíva, zvýšiť kontrola, ako aj transparentnosť celého procesu.

Ak budú chcieť investori investovať na Slovensku, podľa nového zákona budú musieť splniť náročnejšie podmienky. V prípade priamej dotácie bude musieť investor podstatne viac investovať a svoju investíciu umiestniť v najmenej rozvinutých regiónoch. V rozvinutých regiónoch, kde je nezamestnanosť nízka, získajú investori priamu pomoc len v prípade, že investujú do výskumu a vývoja.

Štát sa bude zameriavať najmä na poskytovanie daňových úľav. Ak sa investor rozhodne pre štátnu pomoc vo forme daňovej úľavy, môže počítať s tým, že poskytnutie takej pomoci po novom nebude podliehať schvaľovaniu vlády, ale len ministerstva financií a hospodárstva. Ministerstvo je presvedčené, že ak investor uvidí rýchlejší proces pri poskytovaní daňových úľav, ako pri zdĺhavejšom proces poskytnutia priamej dotácie, rozhodne sa pre daňové úľavy, ktoré menej zaťažujú štátny rozpočet.