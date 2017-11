Brusel chce do roku 2030 znížiť emisie u áut o 30 %

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič uviedol, že plán je najrealistickejším kompromisom medzi napĺňaním ambícií Európskej únie v oblasti čistej energie a nákladmi, ktoré európski výrobcovia áut budú musieť znášať pri výrobných zmenách.

Doterajšie ciele EÚ žiadajú, aby automobilky dosiahli do roku 2021 pri nových modeloch priemernú povolenú emisiu 95 gramov na kilometer na osobné auto a 147 gramov na ľahké úžitkové vozidlo. Nový návrh ráta s ďalšou redukciou, a to o 15 percent do roku 2025 a o 30 percent do roku 2030 v porovnaní s úrovňou roku 2021. Automobilky, ktoré nesplnia tieto ciele, budú čeliť pokute 95 eur za každý gram kysličníka uhličitého nad stanovenú normu pri každom aute. Výrobcovia áut, ktorí dokážu do roku 2030 vybaviť aspoň 30 percent nových áut elektrickým motorom alebo iným motorom s nízkymi emisiami, dostanú úľavy pri normách pre emisie kysličníka uhličitého.

Európske združenie výrobcov áut vyhlásilo, že plánovaná redukcia emisií o 30 percent do roku 2030 je „prehnane náročná“. Združenie vyzvalo na plán redukcie o 20 percent a uviedlo, že takýto cieľ je „dosiahnuteľný pri vysokých ale akceptovateľných nákladoch“. Plán Európskej komisie ráta aj s vyčlenením sumy 800 mil. eur na financovanie rozšírenia a štandardizovania elektrických dobíjacích staníc v Európe.