Hospodársky rast eurozóny má byť najvyšší za desaťročie

Hospodárstvo eurozóny by sa malo za celý tento rok narásť o 2,2 percenta, čiže najrýchlejším tempom od roku 2007.

Uviedla to Európska komisia (EK) vo svojej jesennej prognóze, ktorú zverejnila vo štvrtok. Komisia tak vylepšila odhad rastu ekonomiky eurozóny za rok 2017, keďže jej predošlá predikcia rátala s tým, že v tomto roku sa zväčší o 1,7 percenta.

EK zlepšila aj predpoveď rastu ekonomiky v budúcom roku. Očakáva, že posilní o 2,1 percenta, pričom doteraz predpokladala, že rast v roku 2018 bude na úrovni 1,8 percenta. Zlepšenie výhľadu berie do úvahy sériu pozitívnych ekonomických správ. Vytratilo sa totiž znepokojenie zo vzostupu populistických politikov či obavy o budúcnosť Grécka.

Komisia očakáva, že nezamestnanosť v eurozóne bude za celý tento rok v priemere 9,1 percenta, čo je najnižšia úroveň od roku 2009. V najbližších dvoch rokoch by nezamestnanosť v menovom bloku mala ďalej klesať, a to na 8,5 percenta v budúcom roku a na 7,9 percenta v roku 2019. Inflácia v eurozóne podľa predpovede EK bude v tomto roku v priemere vo výške 1,5 percenta, pričom v budúcom roku oslabí na 1,4 percenta, ale v roku 2019 opäť stúpne, a to na 1,6 percenta.