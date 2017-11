Matovičove vydavateľstvo má nového majiteľa, ten sa bude vyhýbať politike

Zápisom do obchodného registra 24. októbra 2017 sa stala jej novým 100-percentným majiteľom spoločnosť Z+M Press.

"Sme radi, že sme celý proces kúpy regionPRESSu úspešne dokončili a môžeme sa plnohodnotne začať venovať rastu na slovenskom trhu. Táto akvizícia ponúka veľký potenciál a bude pre nás výzvou rozšíriť naše aktivity prostredníctvom etablovanej spoločnosti s tradíciou a skúsenosťami,“ uviedol konateľ Z+M Press David Ševčík. Ako ďalej zdôraznil, regionPRESS po zmene majiteľa bude apolitickou spoločnosťou. "Jedným zo základných princípov nášho fungovania je, že odmietame aktívne spájanie sa s politikmi a politickými stranami,“ konštatoval Ševčík.

Spoločnosť Z+M Press chce ako nový majiteľ najväčšieho vydavateľa regionálnych týždenníkov primárne ťažiť z fungujúcej štruktúry spoločnosti regionPRESS a skúseností jej doterajších zamestnancov. Vydavateľská spoločnosť regionPRESS je najväčším regionálnym vydavateľom na Slovensku. Do základného portfólia spoločnosti patrí celkovo 36 regionálnych týždenníkov so súvislým pokrytím Slovenska a distribúciou bezplatne do viac ako 1,5 mil. domácností v SR. Všetky tituly vychádzajú v týždennej periodicite vo formáte A4 a sú tlačené na 45 g novinovom papieri.

Materskou spoločnosťou Z+M Press je Z+M servis, a. s. Tá pôsobí na trhu od roku 2000 a špecializuje sa na poskytovanie služieb a dodávky produktov v oblasti tlačového prostredia. Počas svojej viac ako desaťročnej pôsobnosti sa stala poprednou firmou v odbore a to nie len na Slovensku a v Čechách, ale aj v Poľsku a Maďarsku. V súčasnosti zamestnáva viac ako 1 200 zamestnancov. Hlavné sídlo firmy, vrátane kompletnej výroby a skladov, je v Ostrave. Má zriadené obchodné pobočky v Brne, Prahe, Čadci a v Bratislave.

regionPRESS patril pôvodne poslancovi NR SR Igorovi Matovičovi. Predseda vlády SR Robert Fico 5. februára 2016 obvinil predsedu OĽaNO Igora Matoviča, že v roku 2008 fiktívne previedol svoju firmu regionPress na bieleho koňa, prepral 122 miliónov korún a zlikvidoval účtovníctvo firmy za roky 1997 až 2008, aby zabránil kontrole daňového úradu. Poslednou majiteľkou spoločnosti pred predajom bola podľa Obchodného registra SR Pavlína Matovičová.