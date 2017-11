Úrad pre verejné obstarávanie bude mať svoj inštitút

Ako informoval nový predseda ÚVO Miroslav Hlivák, inštitút bude spolupracovať s mimovládnym sektorom, akademickou obcou so zámerom dostať do povedomia verejnosti zmenu myslenia v oblasti verejného obstarávania. „Potom bude priestor, aby sme použili prvýkrát kvalitatívne kritériá, aby sme to vedeli všetci vyhodnotiť, že to je tá správna cesta opustiť len najnižšiu cenu,“ uviedol Hlivák.

Inštitút už bol formálne založený na ÚVO a na jeho čele bude riaditeľ. Uchádzači na tento post sa môžu prihlásiť do vonkajšieho výberového konania do 22. novembra. Hlivák chce, aby inštitút začal pôsobiť začiatkom budúceho roka. „O zložení inštitútu aj počte ľudí je ešte predčasné hovoriť. Mám nejakú predstavu, ale potrebujem ju konkretizovať aj z hľadiska legislatívy a oslovenia ďalších ľudí na spoluprácu,“ povedal Hlivák s tým, že inštitút by mal mať tri oddelenia. Miesta na týchto oddeleniach budú obsadené tiež cez výberové konanie.

Financovanie nákladov na činnosť inštitútu bude podľa Hliváka zabezpečené v rámci existujúceho rozpočtu ÚVO.