Bude pod Strečnom opäť len dvojpruh?

Trojpruhovú komunikáciu pod Strečnom slávnostne otvárali pred ôsmimi rokmi. Malo to byť bezpečnejšie riešenie v úseku, kde dochádzalo k častým tragickým čelným zrážkam. Tento efekt riešenie naozaj prinieslo.

Trojpruh sa strieda na dvoch úsekoch, v smere od Vrútok do Žiliny na približne trojkilometrovej trase a v opačnom smere od Žiliny, kde sa začína už pod hradom, na vyše štyroch kilometroch. Samotnú cestu cestári nerozšírili, akurát primaľovali tretí pruh na úkor krajnice, pričom aj samotné jazdné pruhy sú o niečo užšie. V celom asi 11-kilometrovom úseku je s výnimkou trojpruhu zákaz obiehať, na vozovke sú mechanické zábrany. Tie už medzičasom preriedili, aby zjednodušili prejazd záchranárskych vozidiel.

V lete 2009 vtedajší minister dopravy Ľubomír Vážny trojpruh v Strečne označil za provizórne riešenie len do doby, kým bude hotová diaľnica. Diaľničný tunel Višňové má však byť až v roku 2020 a súčasné riešenie už nevyhovuje hustej premávke, ktorá severným úsekom prechádza medzi západom a východom republiky.

Priemerne prejde cez Strečno 27-tisíc vozidiel denne, v špičkách až 30-tisíc. V posledných rokoch stúpol podiel kamiónovej dopravy na 30 percent. „Toto riešenie už nezodpovedá súčasnej intenzite dopravy,“ mieni Ľubomír Palčák z Výskumného ústavu dopravného. Prikláňa sa k zmene na dvojpruh so širšími krajnicami. „A zároveň hľadať technické prostriedky, ako zabrániť nebezpečnému predbiehaniu,“ do­dal.

V Strečne sa netvoria kolóny už len pri prázdninovom či sviatkovom presúvaní vodičov. Problémy sú i v iné dni cez týždeň. Podľa Palčáka v podstate už nejde ani o to, aby sa čo najrýchlejšie prešlo popod Strečno, ale aby bola doprava plynulá a nestálo sa v kolónach. „Keď zastane doprava v Strečne, tak potom sa to za pár minút presunie do Žiliny a doprava stojí už aj tam,“ doplnil.

Návrat k dvojpruhu by viacej vyhovoval aj záchranným zložkám. Teraz je to problém. Na trojpruhovej ceste bez krajníc sa vozidlá záchranným či policajným autám, ktoré sa potrebujú rýchlo dostať k miestu nehody, nemajú kam uhnúť. Aj preto polícia iniciovala pracovnú skupinu, ktorá má vypracovať podrobnú a dôslednú analýzu jednotlivých variantov, teda trojpruhu i dvojpruhu, napríklad z pohľadu bezpečnosti, plynulosti dopravy. „Pracovné stretnutie sme zvolali za účelom prehodnotenia organizácie dopravy na ceste I/18 v úseku Strečno – Dubná Skala s cieľom zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie a posúdenia vedenia dopravy v dvojpruhu v celom úseku cesty,“ uviedla hovorkyňa žilinskej polície Jana Balogová.

Či sa prejazd Strečnom zmení, bude musieť odsúhlasiť ministerstvo dopravy. To si počká na komplexnú analýzu. „Ministerstvo dopravy zaujme stanovisko k riešeniu organizácie dopravy na úseku cesty I/18 pod Strečnom až na základe záverov, ktoré vyplynú z komplexnej analýzy, t. j. porovnania súčasného trojpruhu a predchádzajúceho dvojpruhu. Túto analýzu je potrebné vypracovať za účelom zaujatia odborného stanoviska všetkých dotknutých orgánov,“ informovala Karolína Ducká, hovorkyňa rezortu.

V prípade, že by malo dôjsť k zmene počtu pruhov v Strečne, bude to zrejme až po skončení zimy. Keď v roku 2009 cestári upravovali cestu v Strečne na trojpruhovú komunikáciu, trvalo to približne mesiac. Okrem premaľovania pruhov a nového dopravného značenia sa kládol aj nový asfaltový koberec. Kompletné úpravy na stáli viac ako tri milióny eur.